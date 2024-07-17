Экс-главе Верховного суда Князеву продлили меру пресечения

Дело Князева

Напомним, в мае 2023 года главу Верховного суда Всеволода Князева разоблачили на взятке в размере 2,7 млн долларов. Взятка была связана с делом бизнесмена Константина Жеваго о Полтавском горно-обогатительном комбинате.

Князева лишили полномочий и отстранили от правосудия.

Недавно, по данным источников РБК-Украина, Всеволода Князева обнаружили на пропускном пункте у границы с Румынией. Он находился в автомобиле на месте пассажира.

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