Экс-главе Верховного суда Князеву продлили меру пресечения

Бывшему главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву продлили меру пресечения. Суд продлил срок действия возложенных на него процессуальных обязанностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.
Князев, согласно возложенным на него обязанностям, должен:
Мера пресечения продлена до 17 сентября 2024 года включительно.
Следующее подготовительное судебное заседание по этому делу назначено на 30 июля 2024 года.
Напомним, в мае 2023 года главу Верховного суда Всеволода Князева разоблачили на взятке в размере 2,7 млн долларов. Взятка была связана с делом бизнесмена Константина Жеваго о Полтавском горно-обогатительном комбинате.
Князева лишили полномочий и отстранили от правосудия.
Недавно, по данным источников РБК-Украина, Всеволода Князева обнаружили на пропускном пункте у границы с Румынией. Он находился в автомобиле на месте пассажира.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.