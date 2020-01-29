Екс-глава РНБО намагався домовитися з адміністрацією Трампа про поставки газу, - Daily Beast

Колишній голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк намагався влітку минулого року домовитися з тодішнім радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном про постачання природного газу в Україну. Про це Данилюк сказав в інтерв'ю виданню Daily Beast.

За його словами, це могла бути угода про повномасштабне співробітництво з США, яка включала б і військову допомогу Україні, і поставки газу з США. Екс-глава РНБО також уточнив, що проект угоди обговорювався з президентом Володимиром Зеленським.

Данилюк сказав, що він і його команда, в яку входив помічник Зеленського Андрій Єрмак "не змогли завершити зустріч з Болтоном належним чином, оскільки їх переговори перервав посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд".

За словами Данилюка, представники Трампа після цього сказали Данилюку та Єрмаку про необхідність продовжити розслідування щодо діяльності Джо Байдена і його сина в Україні. Нібито, це був єдиний спосіб, у який дві країни могли б розвивати значимі відносини. Незабаром після цього Болтон відмовився від подальших переговорів.

"Якби ми опинилися втягнуті у внутрішньополітичний процес в США, це тільки зашкодило б Україні. Якщо є щось, що порушує американські закони, то нехай США розбираються з цим питанням самостійно", - додав Данилюк.

Він також повідомив, що про рішення Штатів заморозити військову допомогу Україні дізнався зі статті у виданні Politico 28 серпня і "був дійсно здивований" таким поворотом.

Олександр Данилюк, який залишив посаду глави РНБО України 3 жовтня 2019 року, зізнався, що зробив це ще й у зв'язку зі ситуацією, що склалася. Зазначимо, Болтон пішов у відставку майже за три тижні до цього.

Нагадаємо, ситуація з Україною та рішенням адміністрації Білого дому заморозити військову допомогу Києву стала відомою після телефонної розмови Трампа і Зеленського. Зміст розмови спричинив початок процедури імпічменту американського президента.

Команда юристів президента США Дональда Трампа звернулася у вівторок, 28 січня, до Сенату США з проханням виправдати президента на суді у справі про імпічмент.