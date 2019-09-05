Екс-глава НКРЕКП Вовк може перебувати в Брюсселі, - САП

Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк може перебувати в Брюселі. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

За словами Холодницького, САП має інформацію про те, що Вовк, якого звинувачують в причетності до введення так званої формули "Роттердам+", вилетів з України до Брюсселю навесні цього року.

"Остання інформація, що останній його виліт з України був до Брюсселю. Десь в квітні чи в травні. За інформацією прикордонної служби, він не повертався до України. Де, він зараз перебуває..в нас він оголошений в розшук", - заявив Холодницький.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 вересня, Солом'янський районний суд Києва дозволив заарештувати екс-очільника НКРЕКП Дмитра Вовка. Як пояснив глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, дане рішення є одним із кроків для оголошення Вовка в міжнародний розшук Інтерполу.

Додамо, що минулого місяця Солом'янський районний суд міста Києва відмовився заочно заарештовувати колишнього главу НКРЕКП Дмитра Вовка, причетного до введення так званої формули "Роттердам+".