Екс-глава "Нафтогазу" був посередником при продажу ІСД росіянам у 2009 році, - DW

Фото: Ігор Бакай (УНІАН)

Ігор Бакай отримав від продажу ІСД комісію в розмірі 225 млн доларів

Співвласники корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергій Тарута і Олег Мкртчан отримали 2,7 млрд доларів від її продажу росіянам в кінці 2009 року, але 225 млн доларів вони сплатили за посередництво Ігорю Бакаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Сергій Тарута разом зі своїм партнером Віталієм Гайдуком створив ІСД в процесі приватизації в 1990-і роки. Згодом до них приєднався третій партнер - росіянин Олег Мкртчан.

У 2009 році Тарута і Мкртчан викупили у Гайдука його пакет у 33,8% за 750 млн доларів, а через лічені тижні продали росіянам, додавши до цього пакету по 8,1% зі своїх часток. У результаті російські інвестори, пов'язані з ВЕБ, отримали контрольний пакет 50% + 2 акції ІСД.

Ціна продажу ІСД склав 2,7 млрд доларів. Тобто за вирахуванням грошей, сплачених Гайдуку, Тарута і Мкртчан отримали по 1 млрд доларів за 8%, які продав кожен з них.

Гайдук через роки дізнався про це, і у 2016 році подав позов у Верховний суд Лондона. Гайдук вважає себе обдуреним і вимагає від Тарути і Мкртчана 1 млрд доларів компенсації. Судовий спір, знаходиться на завершальній стадії.

Посередником при продажу ІСД, як виявилося в ході судових розглядів, тоді був колишній політик і бізнесмен Ігор Бакай. Він отримав високу комісію обсягом 8,2% від суми продажу активу, або 225 млн доларів.

Посередницький гонорар повинен був бути виплачений на рахунку офшорної компанії в Белізі. Згідно з конфіденційним меморандумом, посередник повинен був знайти покупця на контрольний пакет акцій ІСД та забезпечити у разі необхідності кредитне фінансування транзакції.

Бакай на той момент мав дуже хороші зв'язки в Російській Федерації, аж до кремлівських кабінетів. Ці контакти він налагодив завдяки газовому бізнесу і згодом на роботі на чолі компанії "Нафтогаз-Україна". Вже 15 років підприємець живе в РФ, де він свого часу втік від кримінального переслідування на батьківщині і отримав громадянство.

У переговорах про майбутнє ІСД крім Ігоря Бакая тоді брав участь і кум Володимира Путіна, нині депутат Верховної Ради Віктор Медведчук. Під час судового процесу у Лондоні стало відомо, що Бакай та Віктор Медведчук в "Меморандумі про взаєморозуміння" закріпили за собою опціон на придбання 10% акцій ІСД, який не був реалізований.

Зараз холдинг, за словами Сергія Тарути, де-факто банкрут. З 2014 року найбільші заводи ІСД знаходяться в непідконтрольному уряді частині Донбасу, їх ринкова вартість близька до нуля.

При цьому Тарута як і раніше контролює блокуючий пакет акцій.

Нагадаємо, в серпні минулого року Московський міський суд засудив директора української металургійної корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Олега Мкртчана до дев'яти років в'язниці. Мкртчана визнали винним у шахрайстві в особливо великому розмірі.

Крім того, в лютому повідомлялося, що ФСБ Росії підозрює співвласника ІСД Мкртчана в розкраданні 1 млрд рублів. За версією слідства, він нібито під виглядом легальних операцій в період з 2009 по 2013 рік отримував через офшорну компанію кредити російського Зовнішекономбанку. В рамках кримінальної справи суд виніс близько 40 постанов про арешт майна Мкртчана. Загальна сума арештованих активів обвинуваченого склала близько 8 млрд рублів.