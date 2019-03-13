Екс-глава МЗС Британії: Brexit відбудеться 29 березня

Парламент Британії може підтримати вихід з ЄС без угоди

арламент Британии сегодня, 13 марта, проголосует за В случае выходе из ЕС без сделки Великобритания снизит импортные пошлины на широкий спектр товаров, чтобы избежать так называемой жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Британии Тереза Мэй до этого заявляла, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти. Как известно, Палата общин Британии 12 марта не поддержала новый вариант соглашения по Brexit.