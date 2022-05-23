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Екс-очільниця МЗС Австрії пішла з "Роснафти". Вона танцювала з Путіним на весіллі

Фото: Карін Кнайсль (twitter.com/Karin_Kneissl)
Автор: Антон Федорців

Колишня міністерка закордонни справ Австрії Карін Кнайсль вирішили піти з ради директорів російської "Роснафти". Вона прославилася танцем із президентом РФ Володимиром Путіним на власному весіллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Екс-дипломатка пішла у відставку 20 травня за власним бажанням. Кнайсль працювала в раді директорів "Роснафти" з червня 2021 року.

"У зв'язку зі зверненням компанія дякує Карін Кнайсль за спільну роботу впродовж останніх десяти місяців, які відзначилися складною пандемічною та міжнародною обстановкою", – йдеться в прес-релізі "Роснафти".

Кнайсль підтримувала тісні взаємини з РФ під час перебування на посаді міністра в 2017-2019 рр. Путін навіть став почесним гостем на весіллі дипломатки в 2018 році та завзято танцював із нею під час церемонії.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію, якою висунув ультиматум низці європейських політиків, які працевлаштувалися в Росії. Вони повинні були покинути посади під загрозою потрапити в санкційний список. Так, із "Роснафти" пішов екс-канцлер Німеччини Герхард Шрьодер.

До слова, Австрія виявила чверть мільярда євро активів підсанкційних громадян РФ.

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