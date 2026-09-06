Экс-глава МИ6 назвал реальные сроки заключения сделки между Украиной и РФ

Мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться в 2027 году. В то же время к весне следующего года заключение серьезного соглашения между сторонами маловероятно.

Об этом заяввил бывший глава британской разведки MI6 Джон Соуэрс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам Соуэрса, Украину и Россию ждет тяжелая зима. Однако накопление военных и экономических потерь может создать условия для начала переговоров на следующий год.

Он считает, что до весны 2027 года о серьезном соглашении между Киевом и Москвой говорить вряд ли придется. При этом Соуэрс подчеркнул, что стабильный мир практически невозможен, пока президентом РФ остается диктатор Владимир Путин.

Прогноз Соуэрса насчет сделки

По мнению бывшего главы MI6, наиболее реалистичным результатом в ближайшее время может стать не полноценное мирное соглашение, а возврат к уровню боевых действий, существовавшему после 2014 года.

При этом Соуэрс считает, что ближайшей реальной целью может стать лишь снижение интенсивности боевых действий.

Что может подтолкнуть Россию к переговорам

Заявления Соуэрса прозвучали на фоне визита в Москву специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Президент Дональд Трамп заявил, что они прибыли в Россию с "предложением о завершении войны".

При этом Трамп не раскрыл детали американского плана и не сообщил, готов ли Кремль согласиться на какие-либо компромиссы.

Соуэрс положительно оценил сам факт диалога между Вашингтоном и Москвой. Он заявил, что США следует продолжать контакты с Путиным, хотя и усомнился в эффективности американских переговорщиков.

По его мнению, основной проблемой остаются неизменяющиеся чрезмерные требования российского диктатора.

Бывший глава MI6 считает, что возможность для результативных переговоров по прекращению огня может появиться в 2027 году. Для этого, по его словам, цена войны для обеих сторон должна расти, а российские войска не должны восстановить предыдущие темпы продвижения на фронте.

В этом случае Москва может быть больше заинтересована в поиске выхода из войны.

"Внутри России все чаще звучат вопросы о войне в Украине и необходимость для России найти выход из нее", - сказал Соуэрс.

Как один из сигналов, он привел события в прошлом месяце, когда Кремль уволил главного экономиста одного из крупнейших государственных финансовых учреждений после его заявления о последствиях украинских ударов.

Экономист тогда отмечал, что потери от украинских атак уже превращаются в заметное макроэкономическое препятствие для роста российской экономики. По мнению Соуэрса, такие заявления свидетельствуют о том, что внутри российской системы все более открыто говорят о цене войны.

Соуэрс обратил внимание на проблемы в Украине

В то же время, бывший глава MI6 отметил, что проблемы возникают и внутри Украины.

По его словам, в стране также появились политики и другие влиятельные фигуры, которые начинают подвергать сомнению авторитет президента Владимира Зеленского.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Зеленский уволил одну из своих главных помощниц после того, как ее дом обыскали антикоррупционные органы. Речь идет об экс-посоле Украины в США Ольге Стефанишиной.