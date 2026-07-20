Экс-глава Google вложился в Киев и украинские дроны, – The New York Times

Запад меняет подход

Настроения международного бизнеса в отношении Украины заметно изменились. Об этом пишет журналист The New York Times Эндрю Крамер, подводя итоги конференции по послевоенному восстановлению Украины, которая состоялась в польском Гданьске.

По его словам, участники мероприятия все чаще обсуждали не объемы международной помощи, а перспективы частных инвестиций. Представители бизнеса рассматривают Украину как один из крупнейших будущих рынков Европы, который движется к членству в Европейском союзе.

"Подобные инвестиции – это ставка на то, что Украина не позволит России реализовать ее масштабные амбиции и останется независимым государством", - пишет он.

Куда уже вкладывают средства

Как отмечает издание, одним из примеров стало финансирование "Нафтогаза". Экспортно-импортный банк США открыл для компании кредитную линию на 300 миллионов долларов для закупки американской строительной техники и услуг для нефтегазовой отрасли.

В публикации также подчеркивается, что Украина располагает одними из крупнейших разведанных запасов природного газа в Европе, стоимость которых оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Инвесторы уже заходят на рынок

По оценке журналиста, готовность бизнеса инвестировать в Украину свидетельствует о смене отношения к стране.

В качестве примера он приводит бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта и его супругу Венди Шмидт, которые вложили средства в коммерческую недвижимость Киева, приобретя доли в фондах, владеющих торговыми центрами под управлением украинской инвестиционной компании.

По данным Forbes, объем этих инвестиций составляет от 55 до 70 миллионов долларов.

Кроме того, Эрик Шмидт инвестировал в украинские компании, занимающиеся производством беспилотников.

Энергетика остается в центре внимания

The New York Times также отмечает, что Европейский банк реконструкции и развития, который является крупнейшим институциональным инвестором в Украине, объявил о привлечении более 570 миллионов долларов новых инвестиций.

На фоне продолжающихся российских ударов по угольной генерации банк готовится финансировать проекты в сфере безуглеродной энергетики.

При этом автор публикации обращает внимание, что, хотя компании, работавшие в Украине еще до полномасштабной войны, включая McDonald's и Nestle, продолжают расширять свое присутствие, приток новых частных инвестиций пока остается ограниченным.