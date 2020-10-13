Екс-директор ЗТМК заявив, що підприємство навмисно банкрутять

Екс-генеральний директор Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимир Сивак заявив, що підприємство навмисно банкрутять його нинішні керівники, які були призначені чиновниками Фонду державного майна України.

Про це Сивак написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, 2 жовтня "Енергетична компанія "Перша лінія постачання" подала позов у господарський суд Запорізької області з вимогою про банкрутство боржника ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат".

Посилаючись на дані з системи онлайн-перевірки компаній Youcontrol, колишній генеральний директор ЗТМК повідомляє, що 14 серпня 2020 року ЗТМК уклав контракт з цієї енергокомпанією на постачання електроенергії на 184 млн грн.

Раніше рішенням т.в.о. генерального директора ЗТМК Сергія Лубеннікова підприємство перевело в якості передоплати ТОВ ЕК "Перша лінія постачання" 1,5 млн гривень за надання інформаційних та консультативних послуг.

"Тепер та ж сама компанія вимагає банкрутства ЗТМК", - повідомляє Сивак.

За словами колишнього генерального директора ЗТМК, знищення цехів заводу, звільнення сотень висококласних фахівців, згортання програм по забезпеченню безпеки виробництва, створення прокладок для продажу титанової губки за заниженими цінами, а тепер ще й спроба визнати ТОВ "ЗТМК" банкрутом - все це ланки одного ланцюга.

"Коли будете наступного разу слухати казки про ефективних менеджерів голови ФДМ Сенніченко і радіти продажу чергового готелю в центрі Києва, не забудьте про приклад ЗТМК", - закликає Сивак.

Нагадаємо, ЗТМК - єдиний у Європі виробник губчастого титану. У ТОВ "ЗТМК" 51% статутного капіталу належить державі, 49% - приватної компанії Tolexis Trading Limited (Республіка Кіпр), що входить в холдинг Group DF.

29 травня Фонд держмайна змінив керівника комбінату, звільнивши Володимира Сівака та призначивши на його місце Сергія Лубеннікова.

Представники приватного інвестора, компанії Tolexis Trading Limited (Республіка Кіпр), не змогли взяти участь у позачергових зборах акціонерів через обмежень, пов'язаних з карантинними заходами. Приватний акціонер ТОВ "ЗТМК" назвав збори акціонерів і всі його рішення незаконними. Наразі призначення Сергія Лубеннікова керівником ЗТМК оскаржується в судах.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу за фактом розтрати майна ТОВ "ЗТМК" на користь третіх осіб і заподіюванні шкоду підприємству в особливо великих розмірах нинішнім менеджментом підприємства.