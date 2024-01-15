Экс-чиновницу с паспортом РФ могут восстановить в должности: в Минюсте отреагировали

Как отметили в "Судебной газете", речь идет о Марине Прилуцкой, которая ранее была заместителем начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции - начальницей Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Киевской области.

В Минюсте подчеркивают, что путь к восстановлению бывшей чиновницы в должности открыл Верховный суд. 9 января коллегия судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Наталии Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила постановление Шестого апелляционного суда о законности увольнения гражданки РФ с должности.

Дело снова направили в Шестой апелляционный суд для рассмотрения.

Как отмечают в Минюсте, в СБУ выяснили, что бывшая чиновница добровольно получила российский паспорт.

Сначала она, по данным правоохранителей, 13 марта 2014 года прибыла в Ялту, где зарегистрировала свое место проживания. Уже после оккупации она посетила Крым повторно и получила паспорт РФ на основании регистрации.

"Во время пребывания в АР Крым, по данным СБУ, у экс-чиновницы были контакты с сотрудниками ФСБ РФ", - уточнили в Минюсте.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе россияне заставляют "чиновников", у которых есть российский паспорт, отказаться от украинского гражданства.