Екс-посадовцю РНБО висунули обвинувачення в держзраді

"Завершено досудове розслідування стосовно колишнього посадовця адміністрації президента України та апарату Ради національної безпеки і оборони. Зловмисник обвинувачується у державній зраді", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, екс-чиновник передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі українські органи влади.

Так, під час спецоперації, контррозвідка СБУ викрила і заблокувала протиправну діяльність зловмисника.

Слідство встановило, що посадовець був завербований іноземною спецслужбою. Його так званих "зарубіжних кураторів" цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ.

Наразі колишньому чиновнику вручено обвинувальний акт.

Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.