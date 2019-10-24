Екс-чиновники Київської ОДА присвоїли 230 млн гривень, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрили чотирьох колишніх чиновників Київської обласної державної адміністрації, які завдали державі збитків на 232 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чотири начальника різних часів одного з департаментів ОДА спільно з чиновниками комунального підприємства організували механізм збагачення на державному майні.

"За 1 гривню на рік, починаючи з 2000 року, чиновники передали комунальному підприємству в оренду будинок у центрі Києва площею майже 2 тисячі квадратних метрів. Потім нерухомість здавали в суборенду комерсантам за ринковою вартістю. Різницю спрямовували не до держбюджету України, а до кишень фігурантів справи", - повідомили в СБУ.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує незаконну передачу будинку в суборенду фірмі дружини одного з фігурантів справи.

Зараз чотирьох екскеривникам департаменту ОДА оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Фото: викриття чиновників Київської обладміністрації (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ затримала екс-заступника міністра економічного розвитку Юрія Бровченко.

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила поставки військової продукції з "ЛНР" в Росію. Завод з "ЛНР" постачає Росії запчастини для авіаційної техніки.