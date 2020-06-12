Екс-чиновника затримали на хабарі в 6 млн доларів голові САП

Детективи Національного антикорупційного бюро задокументували надання хабара керівництву НАБУ та голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Хабар у 6 млн доларів намагався дати колишній топ-посадовець.

Про це повідомили у САП.

Зазначається, що чиновнику допомагав високопосадовець управління ДФС у м. Києві.

"Щойно за процесуального керівництва САП детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади за посередництва його "правої руки", високопосадовця управління ДФС у м. Києві та інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП", - йдеться у повідомленні.

У САП уточнили, що гроші чиновник пропонував за закриття кримінальної справи, у якій він фігурує як підозрюваний. Мова йде про два кримінальних провадження - щодо розтрати та привласнення майна, а також щодо відмивання доходів.

"Вилучено 6 млн доларів. На даний час детективами Національного бюро проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій вказаних осіб", - повідомили у САП.

Деталі у прокуратурі пообіцяли надати пізніше.

Нагадаємо, торік на хабарі попався екс-начальник головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

Ще одного прокурора, тільки вже київського, спіймали на хабарі тиждень назад.

Також повідомлялося про затримання чиновника секретаріату Кабінету міністрів, теж за хабар.