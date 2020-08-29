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Екс-посадовця з "Нафтогазу" підозрюють у розтраті майже 2 млн гривень

Автор: Дмитро Левицький

Колишнього керівника державного підприємства з групи НАК "Нафтогаз" запідозрили у розтраті майже 2 млн гривень. Екс-чиновнику вже оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як встановили правоохоронці, екс-посадовець розробив схему незаконного заволодіння коштами держкомпанії та протягом 2018-2019 років на підставі власних указів виплатив премії на суму 1,7 млн гривень, з яких понад 960 тисяч гривень - безпосередньо собі.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у розтраті понад 100 мільйонів гривень запідозрили колишніх керівників "Укртрансбезпеки".

Також РБК-Україна писало, що київських комунальників підозрюють у розкраданні майже 80 млн гривень на закупівлі спецтехніки.

Крім того, СБУ приходила з обшуками до офісів "Укрзалізниці" у Києві та Вінниці у рамках справи про завдання збитків державі на майже 12 млн гривень.

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