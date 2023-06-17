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Экс-чемпион мира Постол вернется в ринг летом: известна дата

Фото: Виктор Постол будет драться в Неваде (premierboxingchampions.com)
Автор: Антон Федорцив

Поединком против доминиканца Элвиса Родригеса возобновит выступления в профессиональном боксе украинский ветеран Виктор Постол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NY Fights.

39-летний боксер выйдет в ринг 15 июля в Лас-Вегасе. Бой бывшего чемпиона мира по версии WBC попал в андеркард поединка Фрэнка Мартина против Артема Арутюняна.

Грядущий бой станет для Постола только вторым за последние три года. В феврале прошлого года украинец проиграл американскому боксеру Расселлу Антуану техническим нокаутом в 10-м раунде. Перед этим он не смог отобрать у Хосе Рамиреса из США пояс WBC, уступив по очкам.

Элвис Родригес дебютировал в профессионалах в 2018 году. С тех пор он провел 16 поединков на профи-ринге. Доминиканский боксер одержал 14 побед (12 нокаутов), а также потерпел поражение и свел бой вничью по решениям судей.

Кто такой Виктор Постол

Уроженец Киевской области, боксом начал заниматься в родной Великой Дымерке в 12 лет. Впоследствии поступил в Броварское высшее училище физической культуры.

Профессиональная карьера стартовала в 2007 году. Пика достиг спустя восемь лет, когда завоевал вакантный титул WBC в полусреднем весе. В июле 2016 года проиграл объединительный поединок чемпиону WBO Кроуфорду. После неудачи с американцем потерпел еще три поражения.

Самый большой гонорар Постола в карьере – 650 тысяч долларов. Еще дважды он заработал по полмиллиона "зеленых".

До слова, промоутер Красюк анонсував поновлення перемовин із Ф'юрі незабаром.

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БоксВиктор Постол