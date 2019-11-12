Влада намагається легалізувати гральний бізнес в турборежимі і непублічно, - експерт

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Законопроекти вносяться на розгляд парламенту без обговорення, зазначив експерт

Влада намагається легалізувати гральний бізнес у турборежимі, оскільки поряд з основним проектом закону про легалізацію №2285 з'явилося ще 7 альтернативних. Таку думку висловив голова експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

При цьому, як зазначає експерт, жоден з цих проектів не тільки не вирішує проблему грального бізнесу, а і вноситься на розгляд парламенту без обговорення та з порушенням процедур.

Так, 12 листопада Верховна рада прийняла постанову, згідно з якою всі 8 проектів законів внесені на розгляд депутатами на поточному сесійному тижні.

При цьому, як зазначив Кушнірук, проект закону №2285-1 депутата Олега Марусяка хоч і був рекомендований профільним комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики до розгляду на поточній сесії, але ще не отримав оцінку Головного науково-експертного управління, оскільки на момент винесення документа на перше читання відсутній його текст.

Примітно, що на додачу до основного проекту, розробленого і поданого урядом, майже всі альтернативні проекти подали депутати від партії "Слуга народу", і лише один з проектів внесла депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська, підкреслив експерт.

"Це трохи дивно, що різні члени фракції "Слуга народу" кинулася писати закони про одне й те ж. Але це ж пояснює, що влада, з одного боку, дуже поспішає легалізувати азартні ігри, і сподівається, що один із законів вдасться протягнути в першому читанні і відкоригувати до другого і третього. З іншого боку, очевидно, що у президента, уряду та депутатів немає єдиної позиції з цього питання. Прийняття будь-якого із цих проектів не призведе до обіцяного Володимиром Зеленським зростання інвестицій і надходжень у бюджет, так як всі проекти законів відірвані від реальності і пролобійовані вузькою групою компаній, переважно російських. Цим і пояснюється аномальна непублічність при розробці та прийнятті проекту легалізації ігорного бізнесу", - вважає Кушнірук.

Нагадаємо, що за даними дослідження "Рейтингу", більшість українців – 60% - не підтримують легалізацію в Україні грального бізнесу.