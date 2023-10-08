В экопарке Харькова отравили животных. Полиция возбудила дело

"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту жестокого обращения с животными, совершенного с особой жестокостью в отношении двух и более животных", - сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, сегодня, 8 октября, сотрудники регионального ландшафтного парка "Фельдман-Экопарк" нашли мертвыми всех животных из контактной зоны для детей.

Среди погибших - 6 морских свинок и 12 декоративных кроликов.

"По предварительной версии следствия, животных отравил кто-то из присутствующих во время традиционного фестиваля "Бал хризантем", - добавили в прокуратуре.

Напомним, мы сообщали, что в конце лета в Киеве на центральных улицах начали бороться с крысами. Для грызунов разбросали мясо с мясным фаршем, чтобы вызвать их смерть. Такие приманки могут быть небезопасны для собак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.