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В экопарке Харькова отравили животных. Полиция возбудила дело

Фото: в харьковском экопарке отравили животных (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В харьковском экопарке отравили всех животных из контактной зоны для детей. Пострадало более 15 животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту жестокого обращения с животными, совершенного с особой жестокостью в отношении двух и более животных", - сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, сегодня, 8 октября, сотрудники регионального ландшафтного парка "Фельдман-Экопарк" нашли мертвыми всех животных из контактной зоны для детей.

Среди погибших - 6 морских свинок и 12 декоративных кроликов.

"По предварительной версии следствия, животных отравил кто-то из присутствующих во время традиционного фестиваля "Бал хризантем", - добавили в прокуратуре.

Напомним, мы сообщали, что в конце лета в Киеве на центральных улицах начали бороться с крысами. Для грызунов разбросали мясо с мясным фаршем, чтобы вызвать их смерть. Такие приманки могут быть небезопасны для собак.

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Александр Фельдмантварини