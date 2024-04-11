Экономно и недорого: ТОП-5 дизельных универсалов до 10 тысяч долларов

Кузов универсал сочетает преимущества с одной стороны компактвэна – потому что имеет просторную заднюю часть с возможностью объединения салона с багажником, и обычного хэтчбека или седана – потому что сохраняет все легковые преимущества, такие как комфорт, компактность, маневренность и дешевизна содержания.

Иначе говоря, поскольку большинство времени машина нужна семье в качестве пассажирской, универсал используется в основном в легковой ипостаси. А когда потребуется перевести что-то громоздкое и тяжелое, задние сиденья складываются или удаляются – и универсал превращается в мини-фургон. При этом никакого негатива, свойственного легкому коммерческому транспорту – как то "грузовые" габариты и посадка за рулем, дорогие запчасти, большой расход горючего – владелец универсала не получает.

А вот дизельный двигатель, который в массовом порядке используется у пригнанных из Европы легковушек, имеет определенный перечень существенных недостатков. Если по экономичности и долговечности "бензинкам" трудно конкурировать с дизелями, то стоимость ремонта дизеля может свести к нулю всю экономию на горючем.

Однако во многих случаях покупатель просто не имеет альтернативы. Большинство машин В-, С- и D-классов последних поколений в качестве бензиновых агрегатов имеют под капотом малолитражные даунсайзинговые моторчики с турбонадувом. Они хорошо проявляют себя в молодом возрасте, но имеют меньший ресурс и ко второму-третьему владельцу попадают уже в предельно изношенном состоянии. Поэтому воле неволей поклонник той или иной модели универсала вынужден выбирать дизель.

VW Golf VI Variant (2008–2014 гг.), от $6200

Во многих смыслах классическая модель считается образцовой сразу по нескольким параметрам: практичность, надежность, комфорт и доступность запчастей по любой цене. Объем багажника 505 л в походном состоянии и 1495 л, когда задний диван сложен. Причем схема его трансформации такова, что образуется ровная площадка для вещей, а это относительная редкость в данном классе. Большинство "шестых" Golf Variant в нашей стране именно дизельные, они имеют однозначно удачные моторы типа 1,6 TDI (105 л. с.) и 2,0 TDI (110/140/170 л. с.) – надежные, тяговитые и ремонтопригодны.

Opel Insignia Sports Tourer (2009 – 2017 гг.), от $6200

Этот большой автомобиль D-класса мало распространен в Украине, а зря – это добротный немецкий продукт с большим запасом ресурса, модель в целом удобна и комфортабельна. Объем багажника, мягко говоря, конкурентоспособен: 540 л в обычном состоянии и 1530 л – со сложенными задними сиденьями. Моторная линейка просто роскошна: четыре бензиновых двигателя 1,6 л, 1,8 л, 2,0 л турбо и 2,8-литровый V6 (260 л.с.). Дизелей имеется четыре варианта мощности (110 –195 л.с.), все они объемом 2,0 литра. Среди универсалов Insignia можно встретить очень интересную версию Country Tourer (с 2013 г.в.) с увеличенным клиренсом и пластиковой облицовкой – для более смелых выездов на природу. Но главное отличие Country Tourer – в приводе 4х4 и адаптивной подвеске.

Renault Megane Grandtour (2009–2016 гг.), от $6000

Одна из самых массовых подержанных моделей на авторынках на западе Украины. Машина действительно интересная – вместительная, выносливая и комфортабельная. Грузовой отсек у Megane III Grandtour – один из самых больших в данном классе: от 485 л до 1600 л. Подавляющее большинство данных "Меганов" в нашей стране – именно дизельные, с хорошо известным мотором 1.5 dCi (три варианта мощности). Двигатель долговечен и безотказен, а особенно выделяется своей экономичностью. Подвеска традиционно для Renault имеет комфортные настройки, за что модель ценят жители регионов, где много разбитых дорог. Запчасти доступны и по цене, и по наличию, хотя именно универсал Grandtour в нашу страну официально не поставлялся.

Kia Ceed SW (2012–2018 гг.), от $8100

Функциональный и безотказный автомобиль, который корейцы создали специально для европейских рынков. В отличие от некоторых конкурентов, во многих версиях машина имеет богатое оснащение. Багажник один из самых вместительных в классе: 528 л при разложенных задних сиденьях и 1642 л при сложенных. Комплектации Kia Ceed с дизелями довольно распространены, это было два двигателя объемом 1,4 л и 1,6 л, и второй имеет два варианта форсирования. Самый мощный агрегат 1.6 СRDi у нас более распространен, он имеет хорошие отзывы и от пользователей – за отличные тяговые характеристики, и от мотористов СТО – за удачную конструкцию.

Skoda Octavia A5 Combi (2004–2013 гг.), от $6100

В принципе, это тот же Golf V Variant, но по меньшей цене и с откровенным уклоном в практичность. "Шкоды" всегда гордились объемом багажника, и у этого поколения Octavia Combi он просто рекордный: 605 литров, а при сложенном заднем сидении этот отсек увеличивается до 1655 литров. Выбор двигателей огромен, одних только дизелей 8 моделей, от 1,6 до 2,0 л объемом и со всеми известными в то время типами систем впрыска топлива. Многим покупателям будет интересна полноприводная "Октавия Комби" (клиренс +24 мм). Более того, самой дорогой версией этой модели было исполнение Octavia Scout – тоже универсал с приводом 4х4, но еще с большим клиренсом (+40 мм) и выразительным стайлингом в кантри-стиле.

Если коротко

Как показывает статистика первых месяцев 2024-го года, большинство покупателей подержанных автомобилей в Украине выбирает бензиновые агрегаты. Поэтому и потенциальным владельцам универсалов мы советуем еще раз взвесить все "за" и "против" дизелей. И главное – примерить их особенности к своим потребностям. Подержанный дизель следует покупать, если:

у него небольшой реальный пробег (до 200 – 250 тыс. км);

у вас будут большие ежедневные пробеги;

облюбованная вами модель не имеет комплектаций с долговечными полнолитражными бензиновыми моторами, и ради остальных преимуществ модели вы готовы поступиться более дорогим содержанием в будущем.

А для утешения "дизелистов" можно сказать, что, несмотря на все печальные перспективы старого дизеля, не стоит сомневаться в том, что в Украине его смогут реанимировать - наши "дизельные" СТО отремонтируют что угодно.