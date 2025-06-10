Экономия бензина летом: 4 эффективных приема для экономии топлива

Как снизить потребление горючего летом

Правда то, что летом автомобиль имеет меньше оснований для перерасхода топлива. Но тепло за окном не значит, что машина должна по аппетиту превратиться в скутер - двигатель все равно требует горючего для выполнения своей работы. Просто летом водитель может облегчить ее.

Холодный двигатель

Да, даже если на дворе с самого утра жара и двигатель под капотом имеет 30 градусов, с технической точки зрения он холодный. И все процессы в нем будут протекать далеко не идеальным порядком.

Тем не менее, долго прогревать мотор на месте, тратя впустую горючее, не следует. Достаточно полминуты холостого хода, чтобы температура стала приемлемой. Тем более что высокоэффективный современный силовой агрегат быстрее всего прогревается именно в движении, а не на парковке.

Но помните, что пока двигатель не достиг рабочей температуры (около 90 - 100 градусов С), топливо в нем сгорает в невыгодных условиях - его требуется больше. Так что первый километр после холодного старта не нагружайте двигатель низкими и высокими оборотами.

Кондиционер

Даже те, кто не пользуется этим великим благом автомобильной цивилизации, знают, что охладитель воздуха существенно поднимает расход топлива. Дополнительный литр на каждую сотню километров - вполне реальный прирост аппетита.

Но мы не предлагаем напрочь отказаться от "кондишена". Наш совет - не использовать его тогда, когда за бортом температура более-менее комфортная. И значит, уличный воздух в 18 - 20 градусов вполне может быть использован для охлаждения интерьера без активации кондиционера.

Однако имейте в виду, что открытое окно (даже на половину) на загородной скорости ухудшает аэродинамику настолько, что расход топлива возрастает до уровня потребления кондиционера. Поэтому для вентиляции салона лучше использовать не окна, а климатическую установку, но без активации кондиционера.

Фото: летом автомобилисты чаще ездят на высокой скорости. Следовательно, и расходы на топливо у таких водителей бывают высокими (media.ford.com)

Летний маршрут

Летом в крупных городах машин на улицах меньше. А значит, есть смысл пересмотреть свои привычные маршруты. Посмотрите, возможно там, где летом нет пробок и пробок, также меньше крутых подъемов, перекрестков, участков с разбитым асфальтом и тому подобное.

Следовательно, на летний период можно будет ездить по таким улицам, которые не потребуют дополнительного расхода бензина или дизеля.

Скорость

Летом мы чаще ездим на дальние расстояния и на больших скоростях. Ведь видимость и состояние покрытия дорог, кажется, этому способствует. Между тем для такого режима характерно высокое потребление топлива.

Особенно это касается распространенных в наше время бензиновых малообъемных моторчиков (0,9 - 1,4 л), которым для поддержания скорости приходится трудиться не пределе возможностей.

К тому же при скорости более 50-60 км/ч на аппетите машины начинает отражаться аэродинамическое сопротивление. Словом, имейте в виду, что для большинства компактных моделей предел ступенчатого роста аппетита лежит на 80 - 90 км/ч.

Вывод

Говоря выше о стратегии и тактике экономичной езды в летнее время, мы имеем в виду машину в исправном техническом состоянии.

Нюанс в том что современный автомобиль может вполне успешно выполнять свои функции с несколькими мелкими неисправностями - о которых водитель не всегда даже догадывается. Но которые при этом требуют дополнительных порций горючего.

Поэтому, защищая семейный бюджет от чрезмерных расходов по транспортной статье, начните с диагностики и приведения машины в порядок.