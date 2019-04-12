Економісти склали рейтинг вартості великоднього кошика по областях

Фото: великодній кошик (РБК-Україна)

Вартість залежить від цінових коливань на продукти в областях України

Великодній кошик з традиційних та додаткових продуктів у 2019 році в середньому по Україні буде коштувати 711 грн. Про це свідчать розрахунки Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Для розрахунку вартості кошика економісти брали ціни на традиційні складові - м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сири, а також додаткові продукти - помідори, огірки, яблука та червоне вино.

За даними інституту, вже четвертий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області - 644 грн, а найдорожчим - 830 грн - у Києві.

У західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде в Рівненській (675 грн), у Волинській (686 грн), Чернівецькій (694 грн) та Львівській (696 грн) областях. Вартість такого ж продуктового набору на Закарпатті перевищить середню по країні і становитиме 719 грн. Найдорожчим у регіоні великодній кошик буде в Івано-Франківській області - 723 грн.

У центрі Україні найдешевшим святковий кошик буде в Хмельницькій області - 689 грн. Трохи більше доведеться за нього заплатити в Кіровоградські (695 грн), Сумській (705 грн), Чернігівській (705 грн) та Вінницькій (709 грн). У Черкаській великодній кошик обійдеться у 716 грн, у Київській та Житомирській стане у 721 грн, а на Полтавщині - 724 грн. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 830 грн.

Вартість великоднього кошику на сході буде коливатися в межах 696-778 грн. У Запорізькій та Луганській областях він обійдеться майже в однакову ціну - 696 грн та 697 грн відповідно. У Харківській області за набір продуктів до свята доведеться заплатити 724 грн, а у Дніпропетровській - 749 грн. Найдорожчим у регіоні буде великодній кошик у Донецькій області - 778 грн.

Вартість великоднього кошику у Миколаївській трохи перевищить середній по Україні показник і становитиме 718 грн. Жителям решти південних областей - Одеської та Херсонської - доведеться заплатити 755 грн та 763 грн відповідно.

Нагадаємо, у 2019 році Великдень випадає на неділю, 28 квітня. Згідно з рішення Кабміну, українці відпочиватимуть на свята п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.