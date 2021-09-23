Економісти підрахували, скільки українцям обійдеться податок на смартфон

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані КШЕ.

Також вони вперше розробили методологію розрахунку, яка враховує економічний стан країни (ВВП), доходи українців, споживацькі уподобання українців щодо прослуховування музики, перегляду відео та копіювання творів, а також ситуацію з нелегальним імпортом в Україні та вітчизняну й світову вартість аудіо-відео контенту.

Так, почесний керівник Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Юрій Шоломицький зауважив, що в Україні рівень зборів вже не перший рік є предметом значних дискусій та суперечок, які насамперед ініціюють організації колективного управління (ОКУ), акредитовані державою на збір за приватне копіювання та репрографію.

Дослідження довело, що можна без підвищення зборів у 3-5 рази та подорожчання техніки забезпечити справедливу компенсацію авторам за приватне копіювання їхніх творів (аудіо, відео та друкованої продукції).

Річ у тому, що згідно з законом України "Про колективне управління майновими правами у сфері авторського права", прийнятого у 2018 році, тарифи, які закладаються в ціну техніки (смартфони, планшети, телевізори, флешки, ноутбуки та інше) та сам перелік техніки встановлюються через перемовини між організаціями колективного управління та імпортерами техніки. Закон вимагає, аби такі тарифи були економічно обгрунтованими.

"Оскільки в Україні ніколи не проводилося економічне дослідження реального копіювання контенту українцями та шкоди авторам від приватного копіювання – учасники переговорів зайшли в глухий кут. Розв’язати цю кризу й мали економісти, надавши рекомендації щодо рівня таких тарифів, які, по-перше, мають враховувати збитки авторам від можливого копіювання творів за допомогою техніки, по-друге, ризики для конкурентності легальних імпортерів, ринок яких на 30% знаходиться у тіні, і по-третє, мають бути справедливими до споживачів та враховувати їх реальну поведінку при скачуванні контенту", - зауважила під час презентації дослідження Вікторія Куликова, керівниця напрямків регуляторний, побутова електротехніка Європейської бізнес асоціації.

За розрахунками економістів прийнятними для України в її нинішній ситуації, є ставка збору на обладнання (мобільні телефони, смартфони, телевізори із функцією запису, ноутбуки, комп'ютери тощо) у межах від 0,1 до 0,3%, а на чисті носії інформації (накопичувачі, карти памяті тощо) - 1,3%.