Економісти про нову програму з МВФ: потрібна політична воля

Через війну програма з МВФ буде нетиповою, вважає глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. Адже навіть для МВФ це буде новий досвід у роботі з країною, яка перебуває у стані війни.

"І яку б Рамкову програму не обрали, вона потребуватиме певної модифікації. Зрозуміло, що зараз в Україні величезна макроекономічна невизначеність. Але мені здається, що якщо у МВФ і його акціонерів буде політична воля запустити цю програму, то всі інші питання стануть технічними", - вважає Ваврищук.

Що ж стосується заяв про неможливість фінансування МВФ країн у стані війни, то ще в кінці 2014 рік вже екс-представник МВФ в Україні Жером Ваше говорив, що таких обмежень у Фонду немає.

Але поки переговорний процес на початковому етапі. За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліба Вишлінського, для початку МВФ потрібно оцінити рівень боргового навантаження з урахуванням нової програми.

"Це слід вважати в порівнянні з розміром економіки. А він незрозумілий через триваючу війну. Фактично МВФ повинен довести своїм акціонерам, що Україна буде здатна з ним потім розрахуватися", - зазначив Вишлінський в коментарі РБК-Україна.

Але в будь-якому випадку, як вважає експерт, в України немає особливих варіантів, як отримати фінансування потрібного обсягу на зиму-весну у когось іншого, крім У МВФ.