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Економісти про нову програму з МВФ: потрібна політична воля

Фото: програма МВФ з Україною на 20 млрд доларів потребує політичної волі (imf.org)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Україна хоче до 2023 року планує домовитися про нову програму Stаnd-by з МВФ обсягом 20 млрд доларів. Для запуску програми потрібна політична воля МВФ і його акціонерів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Стрес-тест для скарбниці. Де Кабміну знайти гроші і як уникнути зростання податків".

Через війну програма з МВФ буде нетиповою, вважає глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. Адже навіть для МВФ це буде новий досвід у роботі з країною, яка перебуває у стані війни.

"І яку б Рамкову програму не обрали, вона потребуватиме певної модифікації. Зрозуміло, що зараз в Україні величезна макроекономічна невизначеність. Але мені здається, що якщо у МВФ і його акціонерів буде політична воля запустити цю програму, то всі інші питання стануть технічними", - вважає Ваврищук.

Що ж стосується заяв про неможливість фінансування МВФ країн у стані війни, то ще в кінці 2014 рік вже екс-представник МВФ в Україні Жером Ваше говорив, що таких обмежень у Фонду немає.

Але поки переговорний процес на початковому етапі. За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліба Вишлінського, для початку МВФ потрібно оцінити рівень боргового навантаження з урахуванням нової програми.

"Це слід вважати в порівнянні з розміром економіки. А він незрозумілий через триваючу війну. Фактично МВФ повинен довести своїм акціонерам, що Україна буде здатна з ним потім розрахуватися", - зазначив Вишлінський в коментарі РБК-Україна.

Але в будь-якому випадку, як вважає експерт, в України немає особливих варіантів, як отримати фінансування потрібного обсягу на зиму-весну у когось іншого, крім У МВФ.

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Україна зацікавлена у впровадженні нової програми з Міжнародним валютним фондом, однак фонд поки не готовий до рішучих кроків у тій ситуації, в якій опинилася Україна.

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МВФ