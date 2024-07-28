Экономим на грузовом такси: как перевезти тяжелые и громоздкие вещи в семейном авто

Для того чтобы при необходимости можно было перевезти что-то объемное, хозяйственные граждане и покупают хэтчбеки, универсалы и компактвэны. Но кроме понятия емкости есть еще несколько рассуждений. Во-первых, типичный автомобиль на платформе С-класса обычно имеет грузоподъемность около 400 кг. И на этот показатель следует ориентироваться (предварительно заглянув в заводский мануал своей модели).

Во-вторых, большой вес нужно правильно разместить в автомобиле, в частности относительно его осей, ведь недаром в заводской инструкции всегда указывается максимальная масса вещей, которые можно перевозить в багажнике (как правило, это около 50 кг).

Что будет, если перегрузить машину

Прежде всего, у машины с чрезмерным или неправильно распределенным по кузову грузом ухудшается управляемость. И проявится это в нештатной ситуации – экстремальном торможении, резком маневрировании типа вынужденного объезда препятствия. Не следует удивляться, если произойдет поломка деталей подвески – витков пружин, торсионов, рычагов. Но даже если ничего не сломается, во время такой поездки будут чрезмерно изнашиваться детали ходовой части. А если машина старая и имеет костры коррозии, от перегрузки могут проломиться силовые элементы – лонжероны, места крепления пружин и рычагов.

Как разместить груз

Любой внушительный груз важно разместить равномерно по всей длине и ширине машины. Задача такова, чтобы весь вес более или менее равномерно распределялся на все четыре колеса (и соответственно, их подвеску и силовые элементы кузова), а не только на задние.

Когда есть возможность, нужно сложить заднее сиденье, и стремиться разместить центр тяжести вокруг центра тяжести машины. Собственно, если кладь не очень велика, вполне возможно разместить ее прямо на заднем сиденье. Ведь оно рассчитано на трех человек и, таким образом, законно принимает вес порядка 200 – 250 кг. Конечно, обивку нужно оградить от острых углов и грязи.

Некоторые тяжелые предметы имеют смысл положить не на сиденье, а на пол перед ними – сделать это будет удобнее, если отодвинуть по возможности максимально вперед передние сиденья. Наконец, есть еще пол перед передним сиденьем и само сидение, здесь будет хорошо чувствовать багаж суммарным весом до 90 – 100 кг.

Важно напомнить о соображениях безопасности: расположенные на сиденьях объекты очень рекомендуется зафиксировать так, чтобы они не травмировали водителя во время нештатных ситуаций. Вполне реальный способ – пристегнуть багаж штатными ремнями безопасности.

Когда багаж – монолит

Бывает, что нужно перевезти что-то тяжелое и компактное, что нельзя разделить на части. Такой предмет укладывайте максимально близко к центру автомобиля. К примеру, в седане это район заднего сиденья, с которого, между прочим, для сохранения обивки можно снять подушку. В машине с кузовом хэтчбек или универсал заднее сиденье надо сложить и разместить груз максимально ближе к переду образовавшегося таким образом грузового отсека.

Чтобы не повредить обивку

О том, что груз нужно зафиксировать от самопроизвольных передвижений по машине во время движения, мы уже упоминали. Если вам дорогой уют в салоне вашей машины, позаботьтесь о сохранении интерьера от повреждения грузом. Все украшения, с которыми во время движения груз может вступить в контакт, нужно закрыть мягким и прочным материалом, например, старым одеялом или подобной тканью.

Кратко

Учитывая практику опытных автомобилистов, следует сказать, что часто интерьер легкового авто, на время превратившийся в грузовую, страдает не во время движения, а во время загрузки негабаритного багажа. Поэтому прикрывайте вашими защитными материалами, в том числе и проемы дверей и багажника. Также поможет сохранить обивку надежный помощник – достаточно шустрый и сильный, чтобы при загрузке поддерживать громоздкий багаж с противоположной от вас стороны.