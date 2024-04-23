Экономику Украины ждет замедление, - консенсус-прогноз

По прогнозам экспертов, рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2024 году ожидается на уровне 3,6%. Экономика замедлится после роста на 5,3% в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консенсус-прогноз за апрель 2024 года экспертов и чиновников, обнародованный на сайте Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, прогнозы восстановительного роста как на текущий год, так и на дальнейшую перспективу остаются под большим влиянием неопределенности, в том числе из-за продолжительности боевых действий и объемов и сроков поступления международной финансовой помощи.

В настоящее время эксперты в своих прогнозных сценариях разделились на две группы: одна группа включает оптимистически настроенных экспертов, исходящих из того, что война закончится в 2024 году. Другая группа экспертов предполагает, что война может продолжаться дольше.

Соответственно, учитывая разные предположения по окончании войны, этот выпуск впервые содержит консенсус-прогноз по двум сценариям: первый, рассчитанный как усредненное значение, для которого основные прогнозные показатели были оценены экспертами 4-х организаций на основе предположения о прекращении войны в 2024 году, второй, рассчитанный как медиана, для которого показатели были предоставлены 8 организациями, учитывая предположение, что война будет продолжаться и после 2024 года.

Так, эксперты, предполагающие окончание войны в 2024 году, уже в следующем, 2025 году прогнозируют рост реального ВВП в среднем на уровне 5%, а другие эксперты имеют более сдержанную оценку - рост на уровне 3,5%.

На 2026-2027 годы эксперты в основном предполагают рост экономики в рамках программ восстановления, что будет соответственно повышать роль влияния инвестиционного спроса. Учитывая прогнозы экспертов, ВВП в 2027 году так и не достигнет уровня 2021 года: 91% уровня 2021 года для сценария окончания войны в 2024 году, и 88% - для сценария более длительной войны.

Что такое консенсус-прогноз

Консенсус-прогноз – это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического и социального развития Украины, рассчитанные как медиана на основе экспертных оценок участников опроса – ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования. Учитывались прогнозы министерств, государственных институтов, неправительственных центров и банков.