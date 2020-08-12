Економіка Британії впала на рекордні 20%

Економіка Британії скоротилася на рекордні 20,4% у квітні-червні, коли діяли найбільш жорсткі коронавірусні обмеження. Це стало другим квартальним падінням поспіль після його падіння на 2,2% у січні-березні.

Про це повідомляє Національне статистичне відомство Великої Британії.

Таким чином, шоста за величиною економіка світу увійшла в рецесію, скоротившись другий квартал поспіль.

У другому кварталі 2020 року зазначалося рекордна квартальне падіння обсягів виробництва послуг, виробництва та будівництва, яке особливо характерне для тих галузей, які найбільш чутливі до державних обмежень.

Проте, як наголошується в повідомленні, в червні з'явилися ознаки відновлення: ВВП зріс на 8,7% порівняно з травнем.

Нагадаємо, МВФ розглядає поточну рецесію як гірший з часів Великої депресії 1930-х років. У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% порівняно з 3,0%, що прогнозувалися в квітні.

Згідно з прогнозом Єврокомісії, економіка єврозони скоротиться на 8,7% у 2020 році та виросте на 6,1% у 2021 році.