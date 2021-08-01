Економіка України загальмувала: НБУ назвав причини

Як зазначається в огляді, у червні зростання ІВБГ очікувано сповільнилося, зокрема під впливом вичерпання статистичного ефекту бази порівняння.

Додатково в сільському господарстві поглибився спад (до 1,3% р/р) через пізніший старт збирання врожаю.

Зростання промисловості пригальмувало (до 1,1% р/р) унаслідок спаду в харчовій промисловості та енергетиці. Зокрема, і надалі скорочувалося виробництво олії через низький минулорічний урожай та послаблення зовнішнього попиту на неї, тютюнових виробів - через зниження попиту на традиційні тютюнові вироби, напоїв - унаслідок прохолоднішої погоди. Останній чинник вірогідно позначився й на поглибленні спаду в енергетиці, зазначили в НБУ.

Водночас, за даними НБУ, економічну активність і надалі підтримували споживчий попит (зростання роздрібної торгівлі та пасажирообороту залишилося високим), сприятлива зовнішня кон'юнктура (зокрема для металургії), збільшення бюджетного фінансування інфраструктурних проектів (будівництво зросло на 21,0% р/р).

Зберігалися ознаки пожвавлення інвестиційного попиту, зокрема високими темпами зростали окремі види машинобудування. Зростання в металургії та будівництві підтримало вантажооборот, зазначається в огляді.

За даними НБУ, усього за січень-червень ІВБГ зріс на 0,9%. За аналогічний період минулого року індекс впав на 7,3%.