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Економіка України повільно відновлюється. Держстат оприлюднив дані за III квартал

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі 2021 року. Економіка зросла на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

У той же час, в порівнянні з II кварталом 2021 року зростання ВВП склало 1,4%.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі - на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%, в I кварталі 2021 року - 2,2%.

У II кварталі 2021 року зростання склало 5,7%.

Нагадаємо, в жовтні НБУ погіршив прогноз відновлення економіки після кризи. НБУ прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2021 році на 3,1%. У липні НБУ прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік з 4,3% до 3,8%.

Відзначити, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році на рівні 3,5%. Економіка України не відновиться після падіння в 2020 році на 4,0%.

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Державна служба статистики