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Економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен

Новини » Економіка     09.01.2020 - 11:33
Економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен
Фото: Марчін Свєнчіцький (РБК-Україна)

Свєнчіцький назвав умови для прискорення зростання України

Бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький вважає, що при певних умовах економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Свєнчіцький упевнений, що Україна може швидше досягти рівня Польщі, ніж це прогнозує Світовий банк. Зазначимо, раніше Світовий банк оцінив, що зростання української економіки нинішніми темпами дозволить наздогнати Польщу тільки через 50 років.

У той же час бізнес-омбудсмен наголосив, що для прискорення економічного зростання потрібно домагатися незалежності судів, викорінення корупції та реалізації Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

"В цілому, якщо в країні політична та економічна ситуація буде стабілізована, а економіка буде відкрита для співпраці з іншими країнами, то знадобиться буквально п'ятнадцять років, щоб Україна досягла рівня Польщі", - зазначив Свєнчіцький.

Він також додав, що згідно з деякими розрахунками, економічна користь повного відкриття аграрного ринку ЄС для України буде вищою, ніж вся надана допомога з боку Брюсселя.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році досягне 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного ослаблення в минулому році.

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