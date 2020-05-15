Економіка країн ЄС скорочується рекордними з часів фінансової кризи темпами

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у першому кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 3,2% у зоні євро і на 2,6% в усіх країнах Європейського союзу. Про це свідчать дані оперативної оцінки Євростату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Євростату.

За даними статистичного відомства ЄС, це було найбільш різке зниження з третього кварталу 2009 року (-4,5% для зони євро і -4,4% для ЄС).

Як зазначається у повідомленні, заходи по локалізації COVID-19 стали широко застосовуватися державами-членами ЄС тільки в березні, в останньому місяці охопленого періоду.

Згідно з прогнозом Єврокомісії, економіка єврозони скоротиться на рекордні 7,7% у 2020 році і виросте на 6,3% в 2021 році. Економіка ЄС скоротиться на 7,5% у 2020 році і зросте приблизно на 6% у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. За прогнозом МВФ, в розвинених країнах падіння економіки складе 6,1% за рік, у т. ч. в США - на 5,9%, у Німеччині - на 7,0%, у Франції - на 7,2%, в Італії - на 9,1%, в Іспанії - на 8,0%, в Японії - на 5,2%, у Великобританії - на 6,5%, в Канаді - на 6,2%.