Экономика США потеряет 8% ВВП в случае депортации всех нелегальных мигрантов, - Bloomberg

В ходе избирательной кампании и непосредственно после вступления в должность президента, Трамп заявил о намерении депортировать всех нелегальных мигрантов. Согласно оценкам, их количество может насчитывать 11 млн человек.

Начиная с пятницы, 24 января, новая администрация Белого дома начала отправлять депортированных людей обратно в Гватемалу и Сальвадор на американских военных самолетах.

Эксперты, стратеги и экономисты с Уолл-стрит считают, что если планы Трампа будут реализованы в полном объеме, это может привести к серьезным экономическим потрясениям.

Речь идет о росте инфляции, а сельское хозяйство и строительство будут испытывать дефицит рабочей силы. Анализ Bloomberg Economics показал, что депортация всех нелегальных иммигрантов из страны уменьшит валовой внутренний продукт Америки на 8%.

"Если мы говорим о скорой депортации 10 миллионов человек, я думаю, справедливо будет сказать, что хотя влияние на экономику не будет таким же масштабным, как в эпоху пандемии, оно может быть близким", - заявил главный инвестиционный директор Siebert Марк Малек.

На фоне опасений, связанных с потенциальными экономическими последствиями, индекс S&P 500 обновил свой рекордный максимум. Аналитики связывают это с настроением трейдеров, которые считают маловероятным, что Дональду Трампу удастся реализовать план масштабной депортации всех 10–11 миллионов нелегальных мигрантов.

"Люди очень быстро забывают, что часто разговоров гораздо больше, чем реальных действий, особенно с промежуточными выборами, которые состоятся через 20 месяцев. Поэтому мы не хотим чрезмерно экстраполировать то, что может быть краткосрочным всплеском, и ошибиться", - пояснил главный инвестиционный директор Parnassus Investments Тодд Алстен.