Экономика России может выдержать длительную войну, но не более интенсивную, - The Economist

Как отмечается в публикации, по признанию президента России Владимира Путина, "неправомерные ограничения, наложенные на российскую экономику в среднесрочной перспективе, действительно могут оказать на нее негативное влияние".

Авторы The Economist считают, что за последние 14 месяцев российская бюрократия совершила три подвига. Она нашла способы противостоять санкциям. Она предоставил достаточно людей и техники для вторжения России. И все это без резкого снижения уровня жизни, которое могло бы спровоцировать народные волнения.

"Но любая попытка эскалации конфликта неизбежно сведет на нет эти успехи", - говорится в публикации.

России приходится справляться с самым широким спектром санкций, когда-либо наложенных на большую страну, в том числе в отношении лиц, связанных с войной, в отношении финансовых операций с участием российских организаций, экспорта определенных товаров в Россию и импорта большинства товаров из России.

Однако Россия продолжает импортировать почти столько же, сколько и до вторжения. На смену Западу пришли новые торговые партнеры. Сейчас Китай продает в Россию вдвое больше, чем в 2019 году. Резко вырос "параллельный" импорт - несанкционированная продажа с Запада в Россию через третью страну всего, от газированных напитков до компьютерных чипов.

Влияние санкций на российский экспорт было сильнее, но западные страны всегда избегали делать их слишком жесткими, опасаясь повышения цен на энергоносители для своих собственных потребителей до невыносимого уровня.

Международное энергетическое агентство считает, что доходы России от продажи нефти в марте были на 43% ниже, чем годом ранее. Экономисты ожидают, что профицит счета текущих операций страны упадет в этом году до 3-4% ВВП, что соответствует среднему показателю 2010-х годов.

Снижение продаж углеводородов означает снижение государственных доходов. В 2022 году дефицит российского правительства составил около 3 триллионов рублей (37 млрд долларов), или 2% ВВП. В этом году планируется нечто подобное, но фактические данные о расходах и налогах говорят, что за дефицит достигнет 10 трлн рублей, что составляет 5% ВВП.

Тем не менее, у российского государства есть много возможностей финансировать себя. В российском суверенном фонде все еще есть около 150 млрд долларов (около 10% ВВП), даже после того, как в прошлом году он сократился примерно на 30 млрд долларов. Правительство могло бы также увеличить заимствования. Небывалый экспорт в прошлом году оставил крупные российские энергетические компании с большим количеством денег, которые они должны где-то разместить. Эти фирмы, которые в любом случае в основном принадлежат государству, также могут столкнуться с налогом на непредвиденную прибыль. А российские финансовые институты располагают достаточными активами, чтобы покрыть дефицит в 10 трлн рублей в течение 25 лет - огромный ресурс, который правительство может каким-то образом попытаться использовать.

"Иными словами, деньги не будут серьезным препятствием для военных действий. Требования к бюджету для этого в любом случае скромны. Наше лучшее предположение, основанное на сравнении фактических цифр расходов с тем, что было заложено в бюджете до войны, состоит в том, что нападение России на Украину в настоящее время обходится ей примерно в 5 триллионов рублей в год, или 3% ВВП - меньше, чем Америка потратила на войну в Корее", - говорится в публикации.

Но замена поврежденных вооружений и израсходованных боеприпасов - это не просто вопрос денег. Россия произвела огромное количество военной техники. Например, согласно недавнему отчету Центра стратегических и международных исследований (CSIS), аналитического центра, оценки количества бронетехники, уничтоженной во время войны, колеблются от 8 000 до 16 000 . Россия также потеряла много самолетов, беспилотников и артиллерийских систем.

Одним из решений является использование существующих запасов, хотя многие из них устарели и находятся в плохом состоянии. Другой - перенаправить оружие, предназначенное для экспорта, на передовую.

Россия также пытается производить больше оружия. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, недавно заявил, что в 2023 году страна произведет 1500 современных танков. Чиновники также заявили, что хотят, чтобы беспилотники производились в России в массовом порядке. Некоторые заводы работают круглосуточно. Правительство щедро кредитует производителей оружия или приказывает банкам делать это. Согласно официальной статистике, в январе и феврале производство "готовых металлических изделий" было на 20% выше, чем годом ранее.

Однако для производства передового оружия ему нужен доступ к высокотехнологичным компонентам "двойного назначения" западного производства, от двигателей до микрочипов, которые трудно получить из-за западных санкций. Отчаянно необходимые детали всегда можно перенаправить на самое срочное применение. Так, в феврале правительство временно прекратило прием заявлений на биометрические паспорта в целях экономии микрочипов. Высококачественные стиральные машины также импортируются в больших количествах, чтобы извлекать чипы, предположительно для использования в управляемых ракетах и другом военном снаряжении. Украинская военная разведка недавно сообщила, что ежемесячно России удается производить около 30 ракет Х-101 и 20 "Калибров" - двух основных типов управляемых ракет - предположительно благодаря таким уловкам.

Но объемы производимого передового оружия далеки от того, что нужно России, чтобы восполнить свои истощающиеся запасы. Украинские и западные военные чиновники считают, что Россия израсходовала большую часть своих запасов самых точных управляемых ракет. Серийные номера, найденные среди обломков отработавших ракет, позволяют предположить, что сейчас используются новые, изготовленные во время войны. Инсайдеры говорят, что армия просит в десять раз больше танков, чем могут произвести российские заводы. Нехватка программного обеспечения и технического оборудования, похоже, также мешает развитию производства беспилотников в России.

Однако то, чего России не хватает в качестве, она может частично компенсировать в количестве, модернизируя оружие советских времен. Ежемесячно она модернизирует примерно 90 старых танков, оснащая их новой электроникой и системами связи. Она модернизирует старые ракеты, которые менее точны, но их трудно перехватить, и перепрофилирует ядерные системы доставки для их запуска. Она разбирает гражданские самолеты для ремонта истребителей.

Россия также получает военные поставки от союзников. Некоторые артиллерийские снаряды, похоже, прибывают из Китая через Беларусь. Россия также покупает (якобы гражданские) беспилотники у своего восточного соседа, а также артиллерийские снаряды у Северной Кореи. Сообщается, что Иран также обменял 60 самолетов Су-35 на несколько тысяч дронов-камикадзе. Одним словом, качество российского оружия снижается, но оно нашло способы избежать его истощения.

Поиск достаточного количества людей, чтобы поддерживать военные действия, является еще одной проблемой. Многие погибли в бою; многие другие эмигрировали. По данным аудитора "ФинЭкспертизы", за год к декабрю 2022 года количество трудоустроенных россиян в возрасте до 35 лет сократилось на 1,3 млн человек. Нехватка рабочих является обычным явлением. На каждого безработного приходится 2,5 вакансии. Заработная плата быстро растет. Особенно мало специалистов, таких как IT-инженеры и юристы.

Нехватка рабочей силы осложняет жизнь военным вербовщикам. Армия теперь рассылает уведомления о призыве и мобилизации по электронной почте в дополнение к бумажным копиям, чтобы людям было труднее притворяться, что они их не видели. Призывникам запрещено покидать страну. Однако при достаточном принуждении у России не должно возникнуть проблем с пополнением своих рядов. В стране не скоро закончатся молодые люди: до войны их было около 17 миллионов. Но чем больше людей на передовой, тем меньше людей в офисах и на заводах. И чем более широкое распространение получает воинская повинность в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, тем выше вероятность народных волнений.

В целом российская экономика оказалась устойчивой. Реальный ВВП упал всего на 2-3% в прошлом году, что намного меньше, чем падение на 10-15%, которое предсказывали многие экономисты.

Все это говорит о том, что Путин должен быть в состоянии поддерживать военные действия в течение некоторого времени. А вот расширить его - другое дело. Некоторые правые призывают Путина потратить на вторжение более нескольких процентных пунктов ВВП. Но трудно понять, как Путину удалось это сделать, сохранив при этом экономическую стабильность и уровень жизни.

Первой проблемой будет быстрый сбор денег. Не все активы суверенного фонда ликвидны. Печатание денег подстегнет инфляцию, обесценив рубль и подорвав уровень жизни, над сохранением которого так упорно трудилось правительство. Наполнение банков огромными суммами государственного долга в одночасье могло иметь аналогичный эффект, вызывая сомнения в том, насколько надежно управляется экономика. Повышение налогов или значительное смещение государственных расходов в сторону обороны также съедают личные доходы. И любая из этих мер подорвет атмосферу спокойствия, контроля и стабильности, которую Путин изо всех сил старается поддерживать.

"Путину удалось оградить российскую экономику от наихудших последствий войны и санкций, но таким образом, что выиграть войну становится трудно", - отмечается в материале.