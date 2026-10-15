ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Аналитика » Мнения

Экономика подписок: как ПриватБанк привлек к новому сервису миллион клиентов и меняет рынок

14:10 15.10.2026 Чт
6 мин
aimg Дмитрий Мусиенко
Экономика подписок: как ПриватБанк привлек к новому сервису миллион клиентов и меняет рынок Дмитрий Мусиенко (фото предоставлено ПриватБанк)
Додати як бажане джерело в Google

В сентябре финансовый рынок Украины получил новый тренд. Традиционные банки и финтехи активизировали внедрение модели подписок, которая ранее была привилегией необанков типа Monzo или Revolut. Партнерская экосистема позволяет закрывать повседневные потребности клиента в одной точке – от покупок продуктов до заправки авто.

Почему модель подписок становится выгодной для банка, партнеров и потребителей и как она будет развиваться дальше. Об этом в колонке для РБК-Украина рассказывает член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

Главное:

  • Почти 1 миллион украинцев оформили новую подписку от ПриватБанка за первый месяц.
  • Более 90% клиентов используют банковские подписки для покупки продуктов, 51% – тратят на медицину, треть – на почту и топливо.
  • Около 1000 гривен в месяц достигает потенциальная совокупная экономия для клиентов от партнерских предложений.
  • Гиперперсонализация предложений вместо субсидирования кэшбеков – это следующий этап развития рынка.

В сентябре ПриватБанк запустил новый для украинского финансового рынка сервис – "Подписки". Продукт инновационный для наших реалий. Но в чем главная его особенность и каковы перспективы развития?

Прежде всего, это уже не просто банковская услуга, а набор повседневных преимуществ, который объединяет банк с ритейлом, цифровыми платформами, логистикой и другими партнерами. Менее чем за месяц, по состоянию на первую декаду октября, подписку оформили уже миллион наших клиентов.

Если в Украине это пока первый такой пример в финансовом секторе, то в мире модель подписок получает распространение. В авангарде – необанки, в частности британские Monzo и Revolut, а также немецкий N26. Подобный подход постепенно подхватывают и традиционные банки – например, крупнейшая в Нидерландах банковская группа ING.

Экосистемы против классического банкинга

Подписки – проявление более широкой трансформации бизнес-моделей. По исследованиям McKinsey, отраслевые границы нынче размываются, а компании переходят от продажи отдельных продуктов к созданию партнерских экосистем вокруг повседневных потребностей клиента.

Например, банки и финтехи объединяются с компаниями из ритейла, цифровых сервисов, путешествий, логистики и т. д., чтобы закрыть в одной точке как можно больше этих повседневных.

Банк от подписок получает регулярный месячный доход, более высокую вовлеченность клиента. Партнеры получают доступ к новой аудитории и дополнительный канал промо. А клиенты имеют удобство и финансовые преимущества от пользования сервисами.

Базовые потребности вместо премиума

Мы, конечно, анализировали международный опыт – Monzo, Revolut и другие модели банковских подписок. Но прямое копирование здесь не работает, поскольку украинский рынок имеет свою специфику, а ПриватБанк – большой массив данных о реальном поведении клиентов. Поэтому мы отталкивались от структуры ежедневных расходов украинцев.

Наш анализ транзакций этого года показывает такую статистику:

  • 91% наших активных клиентов покупают продукты;
  • каждый второй (51%) тратит средства на медицину;
  • а треть регулярно оплачивает почту (33%);
  • цифровые сервисы (32%);
  • топливо (26%).

Это отличает нашу модель от части западных подписок. Они ориентированы преимущественно на премиальные и lifestyle-сервисы.

Мы отдельно посчитали ценность партнерских предложений, которые входят в подписку. Совокупная потенциальная экономия на них может достигать 1000 грн в месяц, без учета дополнительных преимуществ от банковских продуктов и тарифов.

Фактическая сумма, конечно, будет зависеть от привычек конкретного клиента. Но логика в том, чтобы каждый мог получать большую выгоду, чем стоимость подписки, пользуясь привычными для себя сервисами.

Так получилось, что мы запустили сервис в непростых условиях ежедневных атак врага, когда бизнес еще тщательнее считает эффективность каждого канала привлечения клиента. Поэтому ценность партнерств, результат которых можно измерить конкретными транзакциями, может расти.

Участие в такой экосистеме для бизнеса – это способ получить дополнительный трафик, увеличить частоту покупок, вернуть клиента и усилить связь с ним.

Читай также: Обладатели денег. Кому принадлежат крупные банки Украины и где больше вкладов

В то же время мы не считаем устойчивой моделью бесконечное субсидирование кэшбеков и скидок. Партнерство должно создавать дополнительную экономическую ценность, а не только перераспределять маржу между его участниками.

Если клиент получает ощутимую экономию, партнер – дополнительный бизнес, а банк – более активного клиента, такая модель имеет смысл для всех сторон и может работать долгосрочно. Именно поэтому следующий вопрос для нас – насколько точно мы можем совместить потребности конкретного клиента с предложениями партнеров.

Технологически наше преимущество – в масштабе Приват24, данных и возможностях персонализации. Поэтому планируем со временем перейти от одинакового набора преимуществ к более персонализированным предложениям. И в перспективе ценность подписки будет определяться не количеством бонусов в каталоге, а их релевантностью для конкретного клиента.

Суперперсонализация и устойчивый банкинг

В мире следующий уровень развития экосистем – суперприложения, амбиции в отношении которых имеют, в частности, Revolut, а в Южной Корее эта модель уже реализуется в сервисах Kakao Bank. Тем не менее пока не очевидно, что украинскому рынку нужно суперприложение в классическом азиатском понимании – одна программа, которая пытается закрыть практически все потребности человека.

Украинцы требовательны к цифровому опыту и в то же время уже перегружены приложениями и программами лояльности. Поэтому конкуренция, по моему мнению, будет не за количество функций, а за способность убирать лишнее. И следующий этап я вижу как развитие суперперсонализации: меньше информационного шума, больше нужных сервисов в нужный момент.

Читай также: Открытый банкинг заработает уже с августа: что это значит для украинцев

В перспективе вопрос может заключаться не только в том, как стимулировать больше транзакций, а и какое именно поведение мы поощряем. Мировой опыт показывает: финансовые учреждения постепенно переходят от классических программ лояльности к моделям устойчивого банкинга, в которых кэшбеки и преимущества становятся инструментом мягкого подталкивания клиентов к более экологичным и социально ответственным сценариям потребления.

Для Украины это тоже перспективно: такие механики одновременно дают и экономическую выгоду клиенту, и стимулируют локальный малый бизнес, энергоэффективность, общественный транспорт, покупки ближе к дому или другие практики более осознанного потребления. Технологично банки уже имеют достаточно инструментов для создания таких моделей – от анализа транзакций до геосервисов.

В то же время развитие таких подходов требует определенных границ. Банк не должен определять за клиента, каким является "правильное" потребление. Его роль – создавать условия для добровольного выбора, который является выгодным для самого клиента, бизнеса и общества.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПриватБанк
Новости
Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ
Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ