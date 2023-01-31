Экономика еврозоны выросла в конце 2022 года, избежав рецессии

По данным статистического ведомства ЕС, валовой внутренний продукт в еврозоне вырос на 0,1% в четвертом квартале. По сравнению аналогичным периодом 2021 года рост составил 1,9%. Среди крупнейших стран блока Германия и Италия зафиксировали снижение ВВП за квартал, но Франция и Испания выросли.

Как отмечает агентство Reuters, война России против Украины, продолжающаяся почти год, дорого обошлась еврозоне, которая в настоящее время охватывает 350 млн человек в 20 странах, учитывая сильную зависимость некоторых членов от дешевой энергии.

Рост цен на нефть и газ привел к истощению сбережений и сдерживанию инвестиций, вынуждая Европейский центральный банк к беспрецедентному повышению ставок для сдерживания инфляции.

Но экономика также продемонстрировала некоторую неожиданную устойчивость, как во время пандемии COVID-19, когда рост превзошел ожидания, поскольку предприятия быстрее адаптировались к изменившимся обстоятельствам, чем предсказывали политики.

Более свежие данные, такие как важный индикатор уверенности или последние данные PMI , предполагают, что рост уже достиг дна и идет медленное восстановление, чему способствует мягкая зима, которая ограничила расходы на энергию.

Поскольку рыночные цены на энергоносители колеблются на довоенном уровне, Международный валютный фонд повысил прогноз роста для блока, сославшись на неожиданную устойчивость, чему способствовала щедрая государственная поддержка.

В настоящее время МВФ прогнозирует рост на уровне 0,7% за весь год, что выше его прогноза в 0,5% в октябре и 0,5%, предсказанных Европейским центральным банком в декабре.

Но даже если у блока дела обстоят лучше, чем опасались, рост в 2023 году будет одним из самых слабых за всю историю наблюдений из-за значительного падения реальных доходов и роста процентных ставок.

ЕЦБ повысил ставки в совокупности на 2,5 процентных пункта до 2% с июля, чтобы укротить инфляцию, и к середине года рынки ожидают повышения еще на 1,5 процентных пункта, что поставит ставку по депозитам на самый высокий уровень с начала века.

Такой быстрый рост тормозит банковское кредитование , ключевой источник денег для бизнеса, и доступ к кредитам уже претерпел самое большое падение в прошлом квартале со времен долгового кризиса блока в 2011 году.