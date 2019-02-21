ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Економіка повинна зростати темпами до 10% на рік, - Гриценко

Новини » Вибори 2019    21.02.2019 - 17:28
Економіка повинна зростати темпами до 10% на рік, - Гриценко
Фото: Анатолій Гриценко підписав меморандум з ФРУ (прес-служба)

Гриценко заявив, що нинішня економічна модель веде у прірву

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко та Федерація роботодавців України сьогодні, 21 лютого, підписали Меморандум про співпрацю. Про це повідомляє прес-служба Гриценка.

ФРУ об'єднує майже 100 галузевих і територіальних організацій роботодавців, представляє інтереси близько 8500 підприємств, які у сукупності генерують 70% ВВП України і дають роботу понад 5 млн людей.

"Просування економічних інтересів - один із напрямків моєї програми. Високі зарплати та пенсії не під вибори, а стабільно. Додана вартість повинна бути тут, робочі місця, гідна зарплата, освіта", - зазначив Гриценко.

Кроки, прописані у Меморандумі, засновані на програмі прискореного економічного розвитку, написаної реальним бізнесом і викладеної у Маніфесті роботодавців України.

Серед кроків, закладених у Меморандумі, - збільшення частки переробної промисловості у ВВП до 25% та експорту до 10% у найближчі роки; використання інвестиційних ресурсів для розвитку національної економіки шляхом підтримки вітчизняних виробників; запровадження інвестиційних стимулів, які забезпечать приріст внутрішніх інвестицій до 15% щорічно до 2025 р; реалізація ефективної антимонопольної політики для встановлення конкурентних правил роботи на ринках природних монополій.

"Нинішня економічна модель веде у прірву. Корупцію ніхто не чіпає, монополістів не чіпають, рівних можливостей немає, населення старіє. Рівень боргу збільшується. Загроза постійного дефолту постійно висить, а по факту він давно є. Економічний зріст має бути до 10%", - запевнив Гриценко.

Нагадаємо, восени Анатолій Гриценко підписав Меморандум з Українською радою бізнесу.

Гриценко закликав кандидатів у президенти до публічних дебатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко ФРУГриценко Анатолій
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся