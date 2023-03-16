Экономический оптимизм украинцев растет: что послужило причиной

В феврале 2023 года Индекс потребительских настроений в Украине вырос на 2,7 пункта и составил 86,5 п. Выросли индексы целесообразности делать крупные закупки, ожидаемых изменений материального положения и ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения (ИПС) вырос и составляет 48,1, что на 1,7 п. выше уровня этого показателя в январе. Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в феврале вырос на 3,4 п. и составляет 112,2 п.

В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4,1 п. и составляет 125,2 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,2 п. и составляет 178,2 п. девальвационных ожиданий уменьшился на 12,8 п. и составляет 135,1 п.

"Индекс потребительских настроений продолжает оставаться без существенных изменений, наблюдается лишь осторожная тенденция к его росту в феврале. В то же время улучшился Индекс девальвационных ожиданий. Уверенность в национальной валюте и рабочих местах сейчас самая высокая за период начиная с зимы 2021-2022 года", - комментируют Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 его проводит Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.