Вызванные войной в Украине экономические проблемы сеют разногласия между США и ЕС, - WSJ

Между США и Европой возникли разногласия из-за экономических проблем, вызванных войной в Украине. Вероятно, визит президента Франции Эммануэля Макрона будет посвящен торговым и геополитическим проблемам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что после начала полномасштабной войны США вмешались, чтобы заменить Россию в качестве одного из крупнейших энергетических поставщиков. Однако поставки газа из США обходятся для стран ЕС гораздо дороже. Это создает нагрузку на производственную базу Европы.

Кроме того, ЕС нуждается в поддержке США для укрепления обороны и избежания конфронтации с Россией.

По данным издания, европейские лидеры начинают выражать разочарование из-за того, что все больше полагаются на США в вопросах безопасности и экономической стабильности.

Ожидается, что Макрон во время своего визита в США обсудит это. По словам французских источников, он хочет оказать давления на Байдена, чтобы снизить риск более широкого конфликта между Россией и Западом из-за Украины. При этом Макрон заявляет, что Украина сама должна решить, когда и как вести переговоры с РФ.

Угроза для промышленности

По словам французских чиновников, Макрон считает угрозой для европейской промышленности новый закон США о снижении инфляции. Он предусматривает огромные субсидии и налоговые льготы для продуктов, изготовленных с использованием деталей из Северной Америки и собранных там. Европейские политики боятся, что многие компании из-за этого и высоких цен на электричество подумывают о переносе производств в США.

Вероятно, президент Франции планирует попросить Байдена об исключениях для европейских компаний, сопоставимых с теми, которые предоставляются фирмам из Канады и Мексики. В Белом доме подтвердили, что этот вопрос может быть вынесен на переговоры, но не ожидают решения.

Отмечается, что на прошлой неделе Макрон пригласил представителей крупнейших компаний в Елисейский дворец и попросил не переносить производства. Кроме того, руководство Франции призывает, чтобы ЕС выступил единим фронтом против нового американского закона и ввел свои льготы для европейских товаров.

Вопрос Украины

Отмечается, что несмотря на разногласия, Макрон и Байден имеют теплые и дружеские отношения. Планируется, что во время визита президенты также обсудят военную поддержку Украины.

В последние месяцы Франция усилила свою помощь, предоставив две системы ПВО Crotale и две реактивные системы залпового огня. Кроме того, падение ракеты в Польше было напоминанием, что война близко к территории НАТО.

Издание отмечает, что Макрон позиционирует себя как переговорщика между Западом и россией, однако его частые разговоры с Путиным вызывают раздражение у некоторых лидеров в Восточной Европе. Они считают, что французский лидер слишком мягкий по отношению к Путину.

Также Макрон недавно заявил о посреднической роле Китая между РФ и Украиной. Вероятно, это также станет темой переговоров Байдена и французского президента.