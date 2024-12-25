Прежде чем прийти к выводу, аналитики напомнили заявление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 23 декабря. Он сказал, что регион в 2025 году будет выплачивать материнский капитал в размере 1 млн рублей (около 10 тысяч долларов) за рождение каждого ребенка.

Никитин уточнил, что власти Нижегородской области выделят один млн рублей на первого и второго ребенка из федеральных и региональных фондов, и выделят еще один миллион рублей на третьего и четвертого ребенка исключительно из регионального бюджета.

По мнению экспертов в ISW, российские региональные власти, вероятно, продолжат расширять выплаты материнского капитала в рамках директивы Кремля по решению долгосрочных демографических проблем. Однако российскому правительству может быть трудно выплачивать крупные выплаты материнского капитала с течением времени, поскольку российская экономика постоянно испытывает напряжение из-за войны в Украине, а также международных санкций и растущей нехватки рабочей силы.

Кроме того, российское государственное новостное агентство РИА Новости сообщило 24 декабря, что ознакомилось с письмом, которое Центральный банк России направил в ответ на запрос депутата Государственной Думы России Дениса Парфенова. В нем Центральный банк заявил, что снижение ключевой ставки процента для стимулирования спроса, когда "спрос уже превышает предложение", это "опасно".

Также ЦБ заявил, что нынешний дефицит рабочей силы, оборудования и транспорта в России означает, что дешевые кредиты не сразу дадут производителям дополнительные ресурсы, а только усилят конкуренцию за ресурсы и увеличат цены.

Аналитики напомнили, что Центральный банк России повысил ключевую ставку процента до 21 процента в октябре 2024 года, а глава банка Эльвира Набиуллина недавно заявила, что банк может повысить ее еще больше.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин попытался во время "Прямой линии" 19 декабря попытался изобразить российскую экономику как "стабильную и надежную", а также обвинил ЦБ России и Набиуллину в неправильном обращении с повышением процентных ставок.