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Экономические настроения украинцев ухудшились: ждут падения гривны и роста безработицы

Украина, Понедельник 04 августа 2025 11:01
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Экономические настроения украинцев ухудшились: ждут падения гривны и роста безработицы Фото: Курс доллара стал больше волновать украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2025 года экономические ожидания украинцев ухудшились. В частности, граждане опасаются роста безработицы и повышения курса доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс потребительских настроений составил 75,7 п., что на 3,6 п. ниже показателя мая.
Экономические настроения украинцев ухудшились: ждут падения гривны и роста безработицы

Индекс текущего положения снизился на 3,1 п. до 57,2 пунктов. Индекс экономических ожиданий снизился на 3,9 п. до 88,1 пунктов.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 7,5 п. и составляет 128,5 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,1 п. и составляет 182 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 146,1 п.
Экономические настроения украинцев ухудшились: ждут падения гривны и роста безработицы

"В июне 2025 года наблюдаем некоторое ухудшение в потребительских настроениях украинцев. Незначительное ухудшение происходит по всем показателям: население несколько более негативно оценивает, как текущее положение, так и имеет более негативные экономические ожидания. Кроме этого, население Украины несколько больше опасается роста уровня безработицы и девальвации валюты", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса меньше 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

По данным опроса компании Info Sapiens, большинство украинцев неосведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют. Две трети украинцев (63%) заявляют, что они осведомлены в теме обмена валют. Другие сферы финансовой грамотности набрали менее 50%.

Бизнес в июле сдержанно оценил результаты собственной экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, в июле 2025 года упал до 48,3 пунктов по сравнению с 50,0 в июне 2025 года. На оценки респондентов негативно повлияли существенные потери от усиления обстрелов критической инфраструктуры, рост расходов на сырье, оплату труда и топливо, дефицит квалифицированных кадров, а также инфляционные процессы.

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