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Економічний радник Зеленського дав прогноз курсу долара

Київ, Четвер 14 січня 2021 15:34
Економічний радник Зеленського дав прогноз курсу долара
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Радник президента очікує падіння долара

Посилення карантинних заходів, запроваджене в Україні з 8 до 24 січня, суттєво не вплине на курс гривні до долара. Натомість можна очікувати зміцнення національної валюти.

Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, повідомляє президентська прес-служба.

Як зазначив Устенко, багато підприємств продовжують працювати, а кон’юнктура на зовнішніх ринках сприяє притоку валюти в країну.

"Обмежувальні заходи в основному стосуються діяльності у сфері послуг, але промислові та аграрні підприємства продовжують працювати. Також працює банківська система. Тому карантин не здійснить суттєвого впливу на курс валют в Україні", - сказав радник.

Устенко вважає, що на курс валюти в Україні впливає низка чинників. Зокрема, це стан зовнішніх ринків, який зараз активно поліпшується: зростають ціни на ті групи товарів, які експортує Україна: метали й сільськогосподарська продукція. Це означає, що українські експортери почнуть завозити в країну більше валютної виручки. А додаткова пропозиція валюти на ринку створюватиме тиск на іноземні валюти та сприятиме зміцненню гривні.

Крім того, радник президента України нагадав, що вже у новому році Міністерство фінансів залучило на двох аукціонах з розміщення ОВДП понад 17 млрд грн. Частина покупців для придбання ОВДП заводили в країну валюту і конвертували її у гривню.

Таким чином, за словами Устенка, створюються підстави для зміцнення національної валюти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 9 грудня 2020 року № 1236 ввів нові обмеження у зв'язку з гострою респіраторною інфекцією SARS-CoV-2. Цією ж постановою водяться додаткові карантинні заходи з 8 до 24 січня 2021 року.

Відзначимо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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