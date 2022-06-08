ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Економічне зростання в ЄС прискорилося, незважаючи на російське вторгнення в Україну

Новость на русском →
Україна, Середа 08 червня 2022 13:00
Економічне зростання в ЄС прискорилося, незважаючи на російське вторгнення в Україну Фото: зростання економіки ЄС прискорилося (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економіка єврозони зростала набагато швидше в першому кварталі 2022 року, ніж у попередні три місяці, незважаючи на вплив війни Росії проти України. Статистичне бюро Європейського Союзу переглянуло свої більш ранні оцінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євростат повідомив, що валовий внутрішній продукт (ВВП) 19 країн, що використовують євро, виріс на 0,6% в порівнянні з попереднім кварталом, збільшившись на 5,4% в річному численні.

Цифри значно переглянуті в бік підвищення в порівнянні з першою оцінкою, опублікованою в середині травня, коли Євростат оцінив квартальне зростання єврозони в 0,3%, а зростання в річному численні очікувався на рівні 5,1%.

Остаточні дані показують, що зростання єврозони прискорилося в першому кварталі в порівнянні з блідим останнім кварталом 2021 року, незважаючи на вторгнення Росії 24 лютого в Україну, яке порушило ланцюжки поставок, підірвало довіру і призвело до різкого зростання цін на енергоносії. Проте очікується, що негативний вплив війни буде відчуватися в другому кварталі.

Більш високий, ніж очікувалося, зростання в першому кварталі був обумовлений збільшенням експорту і запасів, що більш ніж компенсувало скорочення державних витрат і споживчих покупок.

Зростання зайнятості в першому кварталі склало 0,6% в квартальному обчисленні і 2,9% в річному численні, повідомив Євростат, переглянувши свої більш ранні оцінки з 0,5% і 2,6% відповідно.

Згідно з остаточними даними Євростату, зростання в єврозоні значно сповільнилося в останньому кварталі 2021 року до 0,2% з квартального зростання на 2,3% в третьому кварталі.

Раніше Євростат повідомляв, що економічне зростання єврозони у перші три місяці 2022 року був повільніше, ніж очікувалося. Війна Росії проти України, що почалася 24 лютого, вдарила по економічній активності.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Евросоюз
NEWS
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
DAILY
Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає