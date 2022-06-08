Економічне зростання в ЄС прискорилося, незважаючи на російське вторгнення в Україну

Економіка єврозони зростала набагато швидше в першому кварталі 2022 року, ніж у попередні три місяці, незважаючи на вплив війни Росії проти України. Статистичне бюро Європейського Союзу переглянуло свої більш ранні оцінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Євростат повідомив, що валовий внутрішній продукт (ВВП) 19 країн, що використовують євро, виріс на 0,6% в порівнянні з попереднім кварталом, збільшившись на 5,4% в річному численні.

Цифри значно переглянуті в бік підвищення в порівнянні з першою оцінкою, опублікованою в середині травня, коли Євростат оцінив квартальне зростання єврозони в 0,3%, а зростання в річному численні очікувався на рівні 5,1%.

Остаточні дані показують, що зростання єврозони прискорилося в першому кварталі в порівнянні з блідим останнім кварталом 2021 року, незважаючи на вторгнення Росії 24 лютого в Україну, яке порушило ланцюжки поставок, підірвало довіру і призвело до різкого зростання цін на енергоносії. Проте очікується, що негативний вплив війни буде відчуватися в другому кварталі.

Більш високий, ніж очікувалося, зростання в першому кварталі був обумовлений збільшенням експорту і запасів, що більш ніж компенсувало скорочення державних витрат і споживчих покупок.

Зростання зайнятості в першому кварталі склало 0,6% в квартальному обчисленні і 2,9% в річному численні, повідомив Євростат, переглянувши свої більш ранні оцінки з 0,5% і 2,6% відповідно.

Згідно з остаточними даними Євростату, зростання в єврозоні значно сповільнилося в останньому кварталі 2021 року до 0,2% з квартального зростання на 2,3% в третьому кварталі.