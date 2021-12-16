"Економічний паспорт українця" дискримінує дітей за роком народження, - нардеп

" Економічний паспорт українця " дискримінує українських дітей за віком, адже кошти отримають лише ті, хто народився, починаючи з 1 січня 2019 року, що є несправедливим.

"Взагалі-то у нас Конституція каже, що у нас не можна нікого дискримінувати за ознакою будь-якою, в тому числі і року народження", - наголосив Гончаренко.

Окрім того, на думку депутата, кошти, які будуть накопичуватись на рахунках дітей за цією програмою, з часом знеціняться і діти отримають копійки, навіть якщо програму буде реалізовано.

"Давайте порахуємо… Якщо в 2003 році ми почали відповідну таку ідею і діти, які досягли 18-річчя в 2021 році отримали перші гроші. То скільки б вони отримали? В 2003 році курс долара до гривні був 5, а зараз вже 27 грн. Тобто всі ці гроші були б з’їдені повністю обезцінюванням гривні", - пояснив Гончаренко.