Економічна криза відступає, - Порошенко

За словами глави держави, "найгірше - позаду"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономический кризис отступает. Об этом он сказал в ходе форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в рамках которого президент планирует объявить о своем участии в выборах-2019, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что украинская экономика растет уже 12 кварталов подряд.

"Экономика Украины после нескольких лет спада растет 12 кварталов подряд. Кризис, вызванный войной, экономической агрессией и торговой блокадой со стороны России, - отступает. И хотя статистические данные не совпадают с настроениями и чувствами людей, свидетельствуют: худшее - позади", - заверил глава государства.

Также президент рассказал о секторах экономики, где Украина может выйти на лидерские позиции.

"Ответственная экономическая стратегия диктует нам необходимость сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции. К таким секторам я отношу агропромышленный комплекс, ІТ, машиностроение, инфраструктуру и логистику, туризм", - отметил Порошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, стартовал форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в рамках которого Порошенко планирует объявить о своем участии в выборах-2019. Он проходит сегодня в Международном выставочном центре в Киеве.

Напомним, по информации источников РБК-Украина, ожидается, что в рамках форума Порошенко может объявить об участии в очередных президентских выборах-2019. Порошенко будет выдвигать свою кандидатуру как самовыдвиженец.

Добавим также, ключевым месседжем избирательной кампании Порошенко будет вступление Украины в Евросоюз и НАТО.