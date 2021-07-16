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Екологічні закони в нинішньому вигляді згубні і для бізнесу, і для навколишнього середовища, - еколог

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 17:25
Екологічні закони в нинішньому вигляді згубні і для бізнесу, і для навколишнього середовища, - еколог Фото: екологічні закони в нинішньому вигляді згубні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Реформування екологічної інспекції обов'язково потрібно, а закон про промислові викиди №4167 йде в тренді угод про Асоціацію Україна-ЄС. Але ці проекти потребують серйозного доопрацювання, оскільки в теперішній редакції лише зашкодять країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Центру екології і розвитку нових технологій Владислава Антипова.

"На жаль, за нашою національною українською традицією в законопроекти постійно додають всілякі корупційні положення. Які замість того, щоб поліпшити ситуацію, - шкодять. Наприклад, до законопроекту №4167 бізнес-асоціації, бізнес-експерти, промислові підприємства багато разів намагалися давати свої зауваження і редагування. Але більша частина цих правок не була почута. Тому справа це потрібна. Але в тій редакції, в якій він є зараз - це м'яко кажучи ризиковано, а чесно кажучи - згубно", - пояснив він в ефірі телеканалу "Україна 24" .

За його словами, якщо влада нарешті почує бізнес і правки будуть внесені в тому обсязі, який зараз просять експерти - то ми зможемо простимулювати інвестиції, створити зрозуміле правове поле і можливості для того, щоб підприємства могли розвиватися.

"Ну а якщо триватиме така ж робота над законопроектом, яка була до цього, коли йде розмова в режимі: "Спасибі, ми вас почули, але будемо робити по-своєму ... "- то краще його не брати в першому читанні, а добре доопрацювати, і після цього нормальний законопроект виносити в зал", - резюмував Антипов.

Нагадаємо, проект закону №4167 "Про запобігання, зменшення та контролі забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" вже втретє не підтримали в першому читанні депутати. Тепер проект повністю відхилено, і депутатам доведеться розробляти новий проект.

Раніше Європейська бізнес-асоціація представила свої розрахунки, згідно з якими на впровадження європейських технологічних норм, передбачених проектом №4167, Україні потрібно мінімум 10 мільярдів доларів. Але оскільки в законі не було вказано, з яких джерел буде профінансовано екомодернізацію, то його норми могли так і залишитися невиконаними.

Були у ЕВА також зауваження до термінів екомодернізаціі: згідно з українським проектом, промисловість повинна була оновитися до європейських стандартів за 4 роки, в той час як в самій Європі на це пішли десятиліття.

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