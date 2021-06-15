Екологи планують зупинити видобуток нафти в Арктиці

Буріння для видобутку нафти і газу в норвезькій частині Арктики можуть зупинити. Екологи готують позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Про це повідомляє Bloomberg.
Позов планують подати дві великі організації і шестеро приватних осіб: вони вважають, що буріння в умовах кліматичної кризи порушує основні права людини.
У Норвегії активісти суд поки програли, проте тепер вони збираються звернутися до ЄСПЛ.
Рішення продовжити протистояння на європейському рівні прийнято на тлі успіхів екологічних організацій в Нідерландах, яким вдалося домогтися поступок від нафтової компанії Royal Dutch Shell, а також звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), який вказав на важливість зупинки робіт на нових родовищах.
Нагадаємо, за останніми данними, нафта подорожчала до максимуму за два роки.
Зазначимо, у Європі схвалили план дій "до нульового забруднення повітря, води та ґрунтів".