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Екологи планують зупинити видобуток нафти в Арктиці

Автор: Анастасія Рокитна

Буріння для видобутку нафти і газу в норвезькій частині Арктики можуть зупинити. Екологи готують позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це повідомляє Bloomberg.

Позов планують подати дві великі організації і шестеро приватних осіб: вони вважають, що буріння в умовах кліматичної кризи порушує основні права людини.

У Норвегії активісти суд поки програли, проте тепер вони збираються звернутися до ЄСПЛ.

Рішення продовжити протистояння на європейському рівні прийнято на тлі успіхів екологічних організацій в Нідерландах, яким вдалося домогтися поступок від нафтової компанії Royal Dutch Shell, а також звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), який вказав на важливість зупинки робіт на нових родовищах.

Нагадаємо, за останніми данними, нафта подорожчала до максимуму за два роки.

Зазначимо, у Європі схвалили план дій "до нульового забруднення повітря, води та ґрунтів".

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