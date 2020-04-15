В "Екофарм" відповіли Садовому на звинувачення в неузгодженому постачанні гумдопомоги лікарням

В НВК "Екофарм" спростовують заяву мера Львова Андрія Садового про неузгоджене постачання гуманітарної допомоги для лікарень міста і стверджують, що допомога Львову противірусним засобом для захисту медперсоналу лікарень насправді відбувалася за ініціативи львівської влади. Про це йдеться в заяві на сайті компанії, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше львівський міський голова на своїй сторінці в Facebook назвав "фейком" інформацію про безоплатну поставку противірусного препарату "Протефлазід" у лікарні Львова.

Проте, в компанії вказали на наявність документальних підтверджень того, що гуманітарна допомога Львову противірусним засобом для захисту медперсоналу лікарень насправді відбувалася за ініціативи львівської влади.

Крім того, в компанії відзначають, що радники Садового попередньо були ознайомлені зі звітом Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України за результатами досліджень дії препарату "Протефлазід" на коронавіруси.

Водночас, компанія висловила здивування позицією Садового, який стверджує, що безкоштовна поставка препарату не має ніякого зв'язку "... з підготовкою лікарень міста до дій в умовах епідемії COVID-19...".

"Проте у листі від ВО гендиректора Львівської комунальної лікарні швидкої допомоги йдеться про те, що "Протефлазід" планується застосовувати не тільки для працівників цієї лікарні, але й інших установ охорони здоров'я м. Львова. Якщо це не вкладається в процес підготовки лікарень до дій в умовах епідемії, то скажіть - з якою метою Львів просив 3500 флаконів препарату, який офіційно належить до групи J05 (препарати прямої противірусної дії)", - йдеться в заяві "Екофарм".

У компанії вважають, що причини відмови "продиктовані конкурентною війною, яка розгорнулася на фармринку в умовах епідемії".

"Якщо кон'юнктура, створювана тіньовими гравцями фармринку і пов'язаними з ними політиками-лобістами, для вас важливіше захисту львівських медиків настільки, що ви готові повернути препарат, - ми його приймемо. "Протефлазіду" зараз не вистачає на задоволення всіх прохань по гуманітарній допомозі, які щодня надходять до "Екофарм", - додали в компанії.

Нагадаємо, 10 квітня міська влада Львова заявила про намір повернути препарат "Протефлазід", який був наданий як гуманітарна допомога, назад компанії-виробнику "Екофарм".

Раніше Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України оприлюднив результати лабораторних досліджень дії "Протефлазіду" на коронавіруси.

На прес-конференції керівництвом АМН та інституту заявили, що тестування діючої речовини показало ймовірну здатність "Протефлазіду" сповільнювати реплікацію коронавірусів.

Своєю чергою, колишній міністр охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала ініціативу Академії медичних наук, звинувативши її керівництво в заняттях "псевдонаукою", оскільки рекомендований препарат "не випробовувався на Заході".

Після чого почалася "антипротефлазідна" кампанія, в якій експертами виступають журналісти й блогери. Водночас жоден з авторитетних фахівців в галузі вірусології, епідеміології та імунології не піддав сумніву властивості "Протефлазіду".