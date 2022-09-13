RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без екіпажу і половини команди. США видали главі МЗС РФ Лаврову американську візу

Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

США видали главі МЗС РФ Сергію Лаврову візу для поїздки в Нью-Йорк для участі в щорічній зустрічі світових лідерів під егідою ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Москва запросила у Вашингтона 56 віз. Російське дипломатичне джерело повідомило у вівторок, що Сполучені Штати схвалили лише 24 візи. Цікаво, що екіпаж урядового літака, на якому збирався летіти Лавров, не отримав візи.

Раніше в цьому місяці організація Об'єднаних Націй заявила, що веде переговори зі Сполученими Штатами про видачу російських віз.

Раніше Лавров заявив, що не бачить проблем для участі президента РФ Володимира Путіна в майбутньому саміті "Великої двадцятки" (G20).

Також повідомлялося, що вчора Кулеба розповів, яким буде головний меседж України на Генасамблеї ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛавровСполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяООН