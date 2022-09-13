Без екіпажу і половини команди. США видали главі МЗС РФ Лаврову американську візу

США видали главі МЗС РФ Сергію Лаврову візу для поїздки в Нью-Йорк для участі в щорічній зустрічі світових лідерів під егідою ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Москва запросила у Вашингтона 56 віз. Російське дипломатичне джерело повідомило у вівторок, що Сполучені Штати схвалили лише 24 візи. Цікаво, що екіпаж урядового літака, на якому збирався летіти Лавров, не отримав візи.
Раніше в цьому місяці організація Об'єднаних Націй заявила, що веде переговори зі Сполученими Штатами про видачу російських віз.
Раніше Лавров заявив, що не бачить проблем для участі президента РФ Володимира Путіна в майбутньому саміті "Великої двадцятки" (G20).
Також повідомлялося, що вчора Кулеба розповів, яким буде головний меседж України на Генасамблеї ООН.
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