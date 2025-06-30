Экипаж ВМС спас людей, которых из-за шторма вынесло в Черное море

Напомним, что в прошлом году, в Одессе несколько граждан, отдыхая на побережье, были отнесены волнами в открытое море.

Военные моряки спасли людей, оказавшихся в беде, и доставили на берег в безопасное место.

Так, ранее в июне военнослужащие ВМС ВСУ также спасли гражданского мужчину, которого волнами отнесло в открытое море.

Как отмечают в ВМС, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

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