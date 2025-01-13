Экипаж танкера Eagle S планировал повредить еще больше кабелей в Балтийском море

Как рассказал руководитель расследования Ристо Лохи, судно угрожало повредить еще один энергетический кабель, Estlink 1, а также газопровод BalticConnector между Финляндией и Эстонией на момент его задержания.

"Существовала почти немедленная угроза того, что другие кабели или трубопроводы, связанные с нашей критической подводной инфраструктурой, могли быть повреждены", - сказал Лохи.

По его словам, девятого члена экипажа судна внесли в список подозреваемых и запретили ему покидать страну. Также в Финляндии сообщили, что восемь из 24 членов экипажа находятся под запретом выезда. Капитан судна является гражданином Грузии, а экипаж состоит из граждан Индии и Грузии.

Обрыв кабелей в Балтийском море

В конце прошлого года в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией. После этого Финляндия задержала судно Eagle S, вероятно, это танкер "теневого флота" РФ, который проплывал в районе, где произошел обрыв кабелей.