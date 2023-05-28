Экипаж артиллерийского катера сбил "Шахед" россиян над Киевским водохранилищем
Украинские военные сегодня, 28 мая, ночью сбили российский дрон-камикадзе из пушек на артиллерийском катере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.
По данным ВМС, артиллерийский катер обнаружил вражеский беспилотник над акваторией Киевского водохранилища.
"Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера Шахед-136 были уничтожены", - уточняют военные.
Ночная атака
Напомним, сегодня, 28 мая, россияне провели самую масштабную атаку дронами с начала войны. Они хотели атаковать Украину при помощи 54 беспилотников, но 52 из них сбили.
При этом известно о попадании БПЛА по объекту инфраструктуры в Житомирской области. Местные власти пока не раскрывали деталей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.