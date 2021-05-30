ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Єкатеринбурзі екс-поліцейський відкрив стрілянину по перехожих: поранено дитину

Новость на русском →
Єкатеринбург, Неділя 30 травня 2021 20:21
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський відкрив стрілянину по перехожих: поранено дитину Фото: в Єкатеринбурзі екс-поліцеський відкрив стрілянину по перехожих (e1.ru)
Автор: Андрій Василюк

У російському Єкатеринбурзі п'яний чоловік, колишній поліцейський, відкрив стрілянину по силовиках і перехожих. За словами очевидців, постраждали двоє осіб, один з них співробітник Росгвардії, друга - дитина: дівчинці куля потрапила в живіт.

Про це повідомляє E1.RU.

За попередніми даними, людину, яка відкрила стрілянину, звуть Сергій Боков, раніше він працював в МВС. Чоловік озброєний карабіном "Сайга".

Стрілянину він відкрив з балкона своєї квартири на 4 поверсі. За словами очевидців, зараз на місці подій триває стрілянина. Територія навколо багатоквартирного житлового будинку оточена, російські силовики готуються штурмувати квартиру. Жителів для проведення спецоперації евакуювали.

"Я заїхав на вулицю Бородіна, а тут вже Росгвардія і народ стоїть, витріщається. Чоловік по торс голий на п'ятому поверсі кричить щось типу "вимагаю скасувати гомосексуалізм!", а потім почав стріляти по росгвардійцях і перехожих", - розповів очевидець.

Очевидці зняли на відео, як чоловік розстріляв машини, припарковані поруч з будинком.

Нагадаємо, в середу, 26 травня, в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія сталася стрілянина на залізничній станції. В результаті інциденту загинули вісім людей, також застрелений Стрілець.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація Стрільба
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна